トヨタファイナンシャルサービスのMaaSアプリ「my route」、デジタル乗車券を福岡・古賀市の「コガバス」に導入

トヨタファイナンシャルサービスは、MaaSアプリ「my route」を通じて、福岡県古賀市の公共施設等連絡バス「コガバス」（JR古賀線・小竹線）向けにデジタル乗車券（定期券・回数券）の販売を開始した。

本取り組みは、古賀市が推進する地域交通施策と連携し、高齢化や交通人材不足といった社会課題の解決に貢献するとともに、キャッシュレス化・非接触化を推進することで、誰もが使いやすい公共交通サービスの実現を目指すものだ。

スマートフォンに「my route」アプリをダウンロードし、アプリ上で乗車券を購入すると、車内では画面を提示するだけでスムーズに乗車できる。決済はクレジットカード、PayPay、トヨタウォレットに対応している。

JR古賀線と小竹線の両路線で利用できる共通定期券も販売される。共通定期券を利用することで、西鉄バス古賀市内線小竹系統の「古賀駅東口～コスモス館」区間（条件あり）も利用可能となり、地域の交通ネットワーク連携強化にも寄与する。

トヨタファイナンシャルサービスは今後も「my route」を通じたデジタル交通券・デジタル定期券の提供などにより、地域公共交通のDX化を支援していく方針だ。