ヤンマー建機、超小旋回機「デルタ」シリーズなど出展へ…CSPI 2026

ヤンマー建機は、6月17日（水）から6月20日（土）まで、幕張メッセで開催される「第8回 国際 建設・測量展（CSPI2026）」に出展する。

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同社はブーステーマを「Building With You ～体験・交流・理想（憧れ）～」とし、電動建機やICT施工ソリューション、体験型コンテンツを屋内外で展開する。ブレード3Dマシンコントロール搭載機や電動ミニショベルなどを参考出展し、プロオペレーターによる実演や試乗体験、ファミリー向け企画も行う。

屋内ブースでは、協力パートナー各社のマシンガイダンス／マシンコントロール技術を搭載した製品を展示する。注目機種として、ブレード3Dマシンコントロールを搭載した「ViO30-7」を紹介するほか、電動キャリア「C12Re」や電動ミニショベル「SV08e」を参考出品する。

狭小の現場での稼働を想定した超小旋回機「デルタ」シリーズも展示する。

屋外ブースでは、「チルトローテータ」を搭載した「B4-7」の試乗体験を実施する。あわせて、ATMS（動的転倒リスク低減システム）を搭載した遠隔操作対応機や、作業機2Dマシンコントロール仕様機を参考出品し、ICT施工技術の現場活用を紹介する。最終日の6月20日（土）には、子ども向け「カラーボールすくい」などのファミリー向け企画を開催する。

また、6月18日（木）には、ヤンマー建機のグローバルブランドアンバサダーアントン・ヴェルマン氏が来場する。スウェーデンに根付くDIY文化や、同氏が取り組む空き家リノベーション事例を紹介し、建設機械と暮らし・空間づくりの新たな接点をプレゼンテーションする。

会期は2026年6月17日（水）から6月20日（土）。ブース番号は展示ホール3 09-90、屋外展示場 OD-13である。