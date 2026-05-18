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スーパーカー共同所有の「RENDEZ-VOUS」、東京・品川に新拠点オープン…個別シャッターのガレージ完備

「RENDEZ-VOUS SHINAGAWA BAYSIDE」（イメージ）
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RENDEZ-VOUSは、車の共同所有サービスの第5拠点として「RENDEZ-VOUS SHINAGAWA BAYSIDE」を5月18日にオープンした。

【画像】「RENDEZ-VOUS SHINAGAWA BAYSIDE」（イメージ）

同社はこれまで横浜、二子新地、錦糸町、青山に拠点を展開してきたが、新たに品川に拠点を追加する。

本拠点は、倉庫型・駐車場型とは異なり、1台ごとに個別のシャッターを備えたプライベートガレージ仕様を採用する。扉を開けるたびに自分だけの空間が広がる設計だる。

導入予定の車両は、フェラーリ『テスタロッサ』、『296GTS』、ポルシェ『911 GT3 RS 』(Type991)、ジャガー『E-type』、アストンマーティン『DB12』、マクラーレン『750S Spider』の6車種だ。

また、首都高速ICからのアクセスが良好で、湾岸エリアの夜景ドライブや、城南島海浜公園、若洲海浜公園など海沿いのスポットへも拠点から約30分圏内でアクセス可能としている。

同社は「車を通じて、人生に余白を」をコンセプトに、共同所有によるコスト削減や、整備・メンテナンスの専門サポート、約100台のラインナップからの車種選択、コミュニティ参加機会、所有から利用、売却までのワンストップ支援を行うとしている。

《森脇稔》

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