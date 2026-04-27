スポーツカーで巡る欧州5日間ドライブツアー、約200万円から…プリファード ホテルズ&リゾーツ

プリファード ホテルズ&リゾーツは、InRadiusとの協力により、ドイツとオーストリアの景色を走り抜ける5日間のドライビングエクスペリエンス「The Preferred Experience」を発表した。

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本プログラムは20名限定で、参加者は厳選されたスポーツカーを自ら運転し、山岳ルートを走りながらプリファードのこだわりのホテルに滞在する。出発は2026年7月で、4つの出発日（7月5～9日、11～15日、17～21日、23～27日）を予定する。

旅程はミュンヘンを起点に、オーストリアのアルプスやチロル、シュタイアーマルク、ザルツブルク地方、さらにドイツのチームガウ地方へと続く。ハンテンヨッホ峠やゲルロス峠などの山岳ルートを巡る。

宿泊先は、ドイツの「Hotel Bayerischer Hof」、オーストリアの「Interalpen-Hotel Tyrol」「Imlauer Hotel Schloss Pichlarn」、ドイツの「Das Achental」など、プリファードホテルズ&リゾーツの加盟ホテルを予定する。

料金はシングル利用（車両シェア）で1名あたり11,290ユーロ～（約210万円～）、ダブル利用で1名あたり10,990ユーロ～（約205万円～）。旅の期間中は送迎や旅行保険も含むとしている。

また参加者には、プリファードのロイヤルティプログラム「I Prefer Hotel Rewards」のTitaniumステータスが付与され、世界700以上の参加ホテルで特典を利用できるという。