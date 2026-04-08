ARTA公式オンラインショップ、4月8日オープン…オートバックスセブン

オートバックスセブンは、RACING SPORTS BRAND「ARTA」の新たな公式ECサイト「ARTA公式オンラインショップ」を4月8日にオープンすると発表した。

これまでARTAのアパレルや雑貨などのオフィシャルグッズは、サーキット会場や「A PIT AUTOBACS」など一部店舗、ならびにオートバックス公式通販サイトで取り扱ってきた。

新サイトでは、アパレル・雑貨を中心に約200アイテムをラインアップする。レースの開幕戦やメインレースのスケジュールに合わせた展開に加え、オンラインショップ限定アイテムなども順次実施する予定だ。

また、越境EC支援サービス「WorldShopping BIZ」を採用し、228の国と地域への配送に対応する。さらに5言語によるカスタマーサポート体制を整え、海外ユーザーの購入手続きを簡潔にするという。

オープン記念として、数量限定のスマートフォンサイズ「2026年デザインステッカー」（#8、#16）を用意するほか、1万円（税込）以上の購入者を対象に直筆サイン入りチェキを先着120名にプレゼントする。

同社は、モータースポーツを軸にファッションやライフスタイルの視点からも楽しめるブランド発信の拠点として、国内外のファンとの接点を広げていくとしている。