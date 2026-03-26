最長6か月効果持続！ 超撥水サイドミラー用フィルム、オートバックスから発売

オートバックスセブンのプライベートブランド「AQ.」から、雨天時の運転の視界確保をサポートする「超撥水サイドミラー用フィルム」が新発売。価格は1980円（税込）。

【画像】オートバックス AQ.超撥水サイドミラー用フィルム

雨天時の運転では、サイドミラーに付着する雨粒によって視界が妨げられ、車線変更や駐車の際に不安を感じるという声が多く寄せられている。同製品は、こうした日常の「見えない不安」を解消し、雨の日でも快適かつ安心してクルマで出かけられるよう開発された。

フィルム表面に施したナノレベルの微細構造により、走行中はもちろん、停車中でも雨粒を寄せ付けない高い撥水性を実現した。透明度の高いフィルムで、ミラー本来の視認性を損なうことなく、さまざまなドライビングシーンでクリアな視界を確保する。

適度なコシのあるフィルムで位置合わせがしやすく、貼り付け作業がスムーズに行える。気泡が入っても時間の経過とともに自然に抜けるため、初めての方でも短時間で美しく仕上げることができる。ハサミで自由にカットでき、多様な車種で使用可能だ。剥がす際に糊が残りにくい低粘着タイプとなっている。

日常使用においても高い撥水効果が最長6か月持続し、安全性とコストパフォーマンスを両立する（使用状況によって持続期間は異なる）。商品は2枚入りで、全国のオートバックスグループ店舗およびオートバックスドットコムで購入できる。

オートバックス AQ.超撥水サイドミラー用フィルム