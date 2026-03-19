ホーム プレミアム ビジネス 記事

「ゴールイメージを合わせることが大事」佐藤会長…自工会“新7つの課題”進捗

自工会記者会見（3月19日）
  • 自工会記者会見（3月19日）

日本自動車工業会は3月19日、東京都内で記者会見を開き、「新7つの課題」の取り組み状況について進捗を報告した。自工会は今後、これらの課題を軸に、産業横断の連携と社会実装を加速し、日本のモノづくりと自動車産業の競争力強化をめざす。

会見には、佐藤恒治会長（トヨタ自動車代表取締役社長）、三部敏宏副会長（ホンダ代表執行役社長）、鈴木俊宏副会長（スズキ代表取締役社長）らが出席した。

◆個社競争から産業連携へ、役割転換を強調

佐藤会長は、新体制発足以降、7つの課題を軸に積極的な議論を進めていると説明した。

これまでの自工会は、各社の事業を前提に共通課題を扱う「受け身的」な側面があったとしつつ、現在は環境対応や安全、技術革新など、個社では解決が難しい課題が増えていると指摘した。そのうえで、産業として協調すべき領域を明確にし、企業は競争領域に経営資源を集中できる環境づくりを進める考えを示した。

足元では、脱炭素の流れや地政学リスクの高まり、資源・エネルギー制約など、課題のスケールが拡大しているとした。特に中東情勢などを背景としたリスクに対し、エネルギーやサプライチェーンの強靭化が重要テーマであると強調した。また、春闘でも議論されているように、産業全体の競争力を高める必要性が高まっているとの認識を示した。

佐藤会長は「個社で解決しにくい問題というのは、1つ1つのスケールが大きい。短期的に答えを得られるものばかりではなく、腰を据えてやるべきものもたくさん出てくる」と語る。


《高木啓》

あわせて読みたい

特集

日本自動車工業会（自工会）

有料会員記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES