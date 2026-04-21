二輪市場再構築へ、認知不足とファン創出が焦点　2025年度自工会調査

日本自動車工業会は4月14日、「2025年度二輪車市場動向調査」を発表した。調査では、50cc原付の制度見直しに伴う「新基準原付」について、一般ユーザーの認知度が十分に浸透していない実態が明らかとなった。

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また、今後の市場活性化に向けては、ファン創出や利用環境整備などの取り組み方針が示され、二輪市場は制度転換と需要創出の両面で再構築段階にあることが浮き彫りとなった。

●新基準原付に関して、認知度が限定的

今回の調査は、国内二輪市場の需要構造やユーザー意識を把握することを目的として実施されたものである。結果からは、従来の原付一種（50cc）から移行する「新基準原付」に関して、認知度が限定的であることが確認された。制度変更が進むいっぽうで、ユーザー側の理解が追いついていない状況であり、販売現場や商品企画において重要な課題となる。

この認知不足は、二輪市場の“入口”にあたる原付カテゴリーの需要形成に直結する。エントリー層の獲得が難しくなれば、中長期的なユーザー基盤の縮小につながる可能性があるためである。そのため、メーカーや販売現場では、新基準原付の位置付けや利便性をわかりやすく伝える情報発信が不可欠となる。

●二輪車市場活性化に向けて

いっぽうで、自工会は今後の二輪車市場活性化に向けた取組み方針として、複数の重点領域を示している。具体的には、二輪の魅力を訴求する「ファン創出」、安全利用の推進、駐車環境など利用インフラの整備、社会受容性の向上などである。これらは単なる販売促進ではなく、利用体験全体を支える環境づくりを含む包括的な取り組みである。

こうした方針は、二輪市場が台数拡大だけでなく、ユーザーとの関係性や体験価値の向上を重視する段階に移行していることを示す。開発面では商品コンセプトの再設計、製造面では需要変動への柔軟な対応、販売面では顧客接点の強化が求められる。

●まとめ

今回の調査は、制度変更による市場の転換点と、需要創出に向けた産業全体の課題を同時に示したものといえる。

影響度

★★★★★（5/5）

理由

- 新基準原付の認知度の低さは、制度移行と市場形成のボトルネックとなるため

- エントリー層の縮小は、中長期の市場規模に直結するため

- 市場活性化方針が「ファン創出」「環境整備」など産業横断テーマであるため

- 開発・製造・販売のすべてに影響する構造課題であるため