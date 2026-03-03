WHILL、折りたたみ式モビリティ「Model F」の車載対応車種を検索できるページを公開

WHILLは、コンパクトに折りたたためる近距離モビリティ「WHILL Model F」を、さまざまな自動車ブランドの車種ごとに載せたイメージをまとめ、メーカー・ボディタイプ別に検索できるページをWHILL公式サイトに新たに公開した。

【画像全2枚】

車移動でも持ち運びやすく、降車後もご家族や大切な方々とのお出かけをより快適に楽しんでほしいとの思いから「WHILLキャリGO!」を合言葉に掲げ、行きたいところへ軽やかにウィルをキャリーしてGOできる新たな移動スタイルを提案する。

工具なしでさっと折りたためる「WHILL Model F」は、スペースが限られる玄関などでの収納や車載に便利だと、その取り回しの良さから幅広い世代に人気のモデルだ。特に昨今は「家族の車に載せて一緒にお出かけしたい」「車を降りた先でも快適に移動したい」といったニーズも高まっており、ウィルを取り扱う全国の自動車ディーラー(約1600店舗)ではウィルと車をセットで購入する方もいる。WHILL社調査では、94%が「Model Fを車載して出かけたいと思ったことがある」としている。

一方で、購入を検討する際の悩みとして「家族や普段乗っている車に載せられるのか分からない」「載せるとしてもどうやって積めば良いのだろうか?」「できるだけ楽に積む方法はあるのか?」などが挙がっていた。また、ウィルユーザーの大半(94%)が「Model Fをどの車にどのように載せられるか、分かる方法があったら便利だと思う」と回答しており、こうしたお悩みや要望に応えるべく、WHILL社はこの度、自動車ブランドの垣根を超えた全国の自動車ディーラーと連携し、多様な車種ごとのウィルの車載イメージを公式サイト上にまとめた。

Model Fの積載は車種を選ばず、コンパクトな車からSUVまで、さまざまな車と相性が良いことも特徴だ。新たに公開した検索ページから自身または家族の車を探せば、ウィルを車載できるかどうか、どのように載せられるかがひとめで分かる。

WHILL社は併せて、「WHILLキャリGO!」ロゴをあしらったマグネットステッカーも発売(税込500円、100枚限定)する。赤ちゃんやペットを車に乗せていることを示すのと同じように、ウィルを車載しての外出を可視化することで、全員そろってのドライブを一層満喫できる機会を演出するとともに、車と近距離モビリティを組み合わせたこれからの新たな移動スタイルの形を提案するものだ。

WHILL社はこれからも、さまざまなステークホルダーと密に連携しながら、より良い近距離移動の形を模索するとともに、「すべての人の移動を楽しくスマートにする」ことを目指していく。