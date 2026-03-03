ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

『モビリティーサービス会社図鑑』、全国の公立図書館へ…三菱オートリースが監修・寄贈

三菱オートリースが『モビリティーサービス会社図鑑』を全国の公立図書館へ寄贈
  • 三菱オートリースが『モビリティーサービス会社図鑑』を全国の公立図書館へ寄贈

三菱オートリースは、日経BPが発行する『モビリティーサービス会社図鑑』の監修を行い、全国の公立図書館へ同書を寄贈したと発表した。

同社はモビリティーサービス企業の一社として同書の監修を行い、全国の公立図書館3304館へ公益社団法人日本図書館協会を通じて寄贈した。同書は2026年1月中旬以降に順次発送されている。

三菱オートリースは、「オートリース」から「モビリティーサービス」へと事業領域を拡大・進化させている。近年、「モビリティーサービス」は、人とモノの移動を支え、社会や暮らしをより便利に、安全・安心を実現するサービスとして注目を集めている。

その裏側では、自動車リースやメンテナンス、安全運転支援、デジタル技術の活用など、幅広い専門職が連携しながら新たな価値を生み出している。

同社は、こうしたモビリティーサービス業界の役割や魅力を、将来を担う子どもたちにも親しみやすく伝えることで、仕事や社会、環境について考えるきっかけを提供したいと考え、日経BPが発行する「会社図鑑シリーズ」の最新作『モビリティーサービス会社図鑑』の監修を行った。

併せて、同書の完成と発売に際し、より広く多くの方に見てもらえるよう公立図書館へ寄贈することとした。

三菱オートリースは、「モビリティーサービス」企業としてさらなる価値提供をめざすとともに、教育・啓発活動を通じて社会課題の解決に貢献していく。

同社は、自動車・モビリティに係るリース、メンテナンス等の総合ソリューションサービスを展開している。昨今では、特にEVを始めとする電動車の導入によるお客さまの脱炭素・カーボンニュートラルへの取り組みをサポートするEVソリューションの展開に注力している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV
主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES