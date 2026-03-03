『モビリティーサービス会社図鑑』、全国の公立図書館へ…三菱オートリースが監修・寄贈

三菱オートリースは、日経BPが発行する『モビリティーサービス会社図鑑』の監修を行い、全国の公立図書館へ同書を寄贈したと発表した。

同社はモビリティーサービス企業の一社として同書の監修を行い、全国の公立図書館3304館へ公益社団法人日本図書館協会を通じて寄贈した。同書は2026年1月中旬以降に順次発送されている。

三菱オートリースは、「オートリース」から「モビリティーサービス」へと事業領域を拡大・進化させている。近年、「モビリティーサービス」は、人とモノの移動を支え、社会や暮らしをより便利に、安全・安心を実現するサービスとして注目を集めている。

その裏側では、自動車リースやメンテナンス、安全運転支援、デジタル技術の活用など、幅広い専門職が連携しながら新たな価値を生み出している。

同社は、こうしたモビリティーサービス業界の役割や魅力を、将来を担う子どもたちにも親しみやすく伝えることで、仕事や社会、環境について考えるきっかけを提供したいと考え、日経BPが発行する「会社図鑑シリーズ」の最新作『モビリティーサービス会社図鑑』の監修を行った。

併せて、同書の完成と発売に際し、より広く多くの方に見てもらえるよう公立図書館へ寄贈することとした。

三菱オートリースは、「モビリティーサービス」企業としてさらなる価値提供をめざすとともに、教育・啓発活動を通じて社会課題の解決に貢献していく。

同社は、自動車・モビリティに係るリース、メンテナンス等の総合ソリューションサービスを展開している。昨今では、特にEVを始めとする電動車の導入によるお客さまの脱炭素・カーボンニュートラルへの取り組みをサポートするEVソリューションの展開に注力している。