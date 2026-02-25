ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

モノタロウとプロロジス、水戸DCで太陽光発電契約…初期投資不要のPPAモデル採用

  • 屋根に太陽光発電パネルを設置した場合の外観パース

工業用資材のネット通販を手がけるモノタロウは2月24日、物流不動産大手のプロロジスと、茨城県水戸市で開発中の水戸ディストリビューションセンター(水戸DC)に太陽光発電設備を導入する契約を締結したと発表した。

オンサイトPPAモデルを採用し、プロロジスが発電事業者として水戸DCの屋根面に太陽光パネルを設置。発電された電気をモノタロウが消費する仕組みだ。自社保有の物流施設でオンサイトPPAモデルを採用するのは初めての取り組みで、2028年4月の運用開始時点において最大規模の太陽光発電設備となる見込みだ。

想定発電量は年間3855MWhで、CO2削減量は年間約1631トンを見込む。モノタロウは2030年までに事業活動に伴うGHG排出量(Scope1+2)を2020年比で50%削減する目標を掲げており、今回の取り組みはその実現に向けた重要な一歩となる。

オンサイトPPAモデルの採用により、初期投資が不要となるため資産効率を維持しながら長期的な電力コストを安定化できる。また、自社消費を超える余剰電力はプロロジスを通じて市場へ供給し、社会全体の再生可能エネルギー普及に貢献する。

水戸DCは2027年5月に竣工予定で、2028年5月から稼働を開始する計画だ。モノタロウは今後もパートナー企業との連携を通じて、持続可能な物流の実現とサステナビリティ課題の解決に取り組んでいく方針だ。

