ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

超音波クリーナーノズル、家庭向けモデルをASTIが出展へ…IAAE 2026

超音波クリーナーノズルの家庭向けモデル
  • 超音波クリーナーノズルの家庭向けモデル

ASTIは、2月12日から東京ビッグサイトで開催される第23回国際オートアフターマーケットEXPO2026（IAAE 2026)に、ウルトラソニッククリーナーノズルを出展すると発表した。

同社は、超音波振動を用いた清掃ツールを2022年より清掃業、中古車販売、宿泊施設などの業界向けに販売してきた。

販売を続ける中で、マイカーなど「家庭でも使いたい」という多くの声を受け、このたび家庭向けモデルを開発した。性能はそのままに、機能を絞り込むことでお求めやすい価格を実現した。

IAAE 2026の会場ではデモンストレーションも行い、実際に触って新しい清掃を体験できる。

2022年から掃除のプロ向けに20万円以上で販売している「ウルトラソニッククリーナーノズル(スタンダード)」をベースとし、性能はそのままに、バッテリーレスをはじめ、極限まで機能を削り、個人ユーザーも手が届く価格で提供する。

1秒間2.8万回の超音波振動と、お手持ちのクリーナーに接続して吸引を同時に行う特許技術で、繊維の奥のアレル物質も、シミ・ニオイの原因も徹底的に叩き出して洗浄する。

生地を傷めず「叩き出し・分解」して汚れを落とす、水だけで使える新発想の洗浄体験を実現した。ゴシゴシと擦って生地を傷めることなく、超音波振動によるホコリなどの叩き出し、超音波が水の中で起こすエネルギーがシミやニオイの除去に有効だ。

特許取得の独自技術により、超音波振動と吸引を同時に行うことができる。吸引には別途クリーナー(ホース付き)が必要で、本製品をクリーナーのノズルとして取り付けることで、超音波清掃と吸引を同時に実現する。

DRY清掃でダニ・ホコリなどのアレル物質の除去、WET清掃でシミやニオイの除去に有効。1台で多様な汚れに対応する。WET用ノズルは別売だ。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

国際オートアフターマーケットEXPO（IAAE）

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES