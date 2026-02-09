プレミアムガレージハウス6戸、埼玉県戸田市に完成…入居待ちシステムで高稼働率実現

フィル・カンパニーグループは、埼玉県戸田市新曽において、1棟6戸のプレミアムガレージハウスが完成したと発表した。

プレミアムガレージハウスは、車2台分のガレージを備え、車庫にとどまらず多様なガレージライフを可能にする賃貸住宅。独自の「入居待ちシステム」により、既に満室の物件でも入居希望者の登録を受け付けており、様々なエリアの入居希望者リストを常に集めている。入居需要が供給を上回る状況が継続しているという。

今回の物件が建設された土地は、コインパーキングおよび月極駐車場として活用されていた。土地オーナーは「税負担の軽減」と「収益性の向上」を同時に実現できる、より付加価値の高い土地活用を検討していた。

近隣物件が竣工後すぐに満室となった実績に加え、同社の「入居待ち登録システム」による集客力、そして住宅用地の特例により固定資産税の評価額を軽減できるという税務上のメリットを高く評価され、今回の事業化に至った。

物件はJR埼京線「戸田駅」から徒歩12分と徒歩圏内でありながら、首都高速「戸田南IC」まで約5分、さらに外環道「戸田東・西IC」も約9分と、都心・郊外問わずカーライフを楽しむ入居者にとって非常に利便性の高い立地となっている。

物件名は「PGH戸田新曽稲荷『GRANTIA』」。所在地は埼玉県戸田市新曽で、軽量鉄骨造2階建、総戸数は1棟6戸だ。