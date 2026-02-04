自動車用品メーカー「エーモン」、クラウドWMS「ロジザードZERO」導入…在庫管理精度向上と作業時間短縮を実現

ロジザードは2月3日、クラウドWMS(倉庫管理システム)「ロジザードZERO」が、自動車用メンテナンス用品の製造・企画・販売を行うエーモンの海外生産拠点であるエーモンベトナムに採用されたと発表した。

エーモンは1964年創業の自動車用品メーカーで、「ありそうでなかった」「かゆい所に手が届く」製品づくりを強みとし、全国の小売店やECを通じて事業を展開している。エーモングループの海外生産拠点の一つとして2019年に設立されたエーモンベトナムは、低コスト・高品質な製品を安定的に日本へ供給する役割を担っている。

ベトナム工場では、在庫管理や製造管理をExcelで行っていることによって、入力ミスや日報の遅延・紛失による在庫差異が発生し、税務調査・税関調査への対応という観点からも早急な改善が求められていた。

「ロジザードZERO」を導入し、ベトナム語に対応したUIを活用することで、現場スタッフの操作性が向上し、入力ミスや入力漏れが減少。在庫管理精度の向上と作業時間の短縮にも繋がったという。

導入メリットについて、エーモンベトナムは「履歴の追跡が容易になったこと」を挙げている。以前は材料準備リストを現場リーダーが手動で作成していたが、現在は入出庫計画の登録でシステムから指示伝票が自動出力されるようになり、これをもとに作業を行うことでチェックが簡単になった。

さらに、在庫の入出庫履歴が残るため、誰がいつ何を入出庫したのか、作業日報の内容が可視化され、追跡が容易になった。万が一、入力ミスや漏れがあった場合でも、履歴を確認することでポイントを絞って確認でき、修正や確認にかかる時間を大幅に短縮することができているという。

「ロジザードZERO」は、20年以上の運用実績があり、クラウドWMS業界でトップシェアを誇る。標準機能を最大限に活用して「すぐに稼働する現場」を構築し、最短1か月でのスピーディーな導入を実現。365日の電話・メールによる有人サポートで現場に伴走する。