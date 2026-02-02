ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

茨城トヨペット、笠間大鳥居店をリニューアル…カフェのような快適空間に

茨城トヨペットの笠間大鳥居店
  • 茨城トヨペットの笠間大鳥居店
  • 茨城トヨペットの笠間大鳥居店
  • 茨城トヨペットの笠間大鳥居店
  • 茨城トヨペットの笠間大鳥居店
  • 茨城トヨペットの笠間大鳥居店
  • 茨城トヨペットの笠間大鳥居店
  • 茨城トヨペットの笠間大鳥居店

茨城県のトヨタディーラー、茨城トヨペットは2月2日、笠間市の笠間大鳥居店をリニューアルしたと発表した。

【画像】茨城トヨペットの笠間大鳥居店

このリニューアルでは、伝統ある笠間の街並みと調和する「機能的で美しい空間」を追求した。歴史的な景観を尊重しつつも、洗練されたデザインを取り入れているため、訪れる人はゆったりとした時間を過ごせる。

新たに生まれ変わった笠間大鳥居店は上品な茶系・グレー系ベージュと柔らかなスモーキーグリーンを基調にしている。店内はカフェを思わせる落ち着いた雰囲気が広がっている。

また、トヨペットカフェでは「一杯のコーヒーから感動体験を」をコンセプトに、車の点検などで訪れた客に心を込めた一杯を提供する。メニューはサザコーヒー（本店：茨城県ひたちなか市）トップバリスタ監修によるスペシャルティコーヒーを使用。オリジナルブレンドやカフェラテ、キャラメルラテなどバラエティ豊かだ。洗練された空間で、香り豊かなコーヒーを楽しめる。

茨城トヨペットは「お客様一人ひとりの時間と空間を豊かにし、新しい感動体験をみなさまに」というブランドコンセプトを掲げている。上質なおもてなしと空間作りに注力し、安全で快適なモビリティライフを求める多様な客層に寄り添い続ける姿勢を示している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

トヨタ自動車

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES