茨城トヨペット、笠間大鳥居店をリニューアル…カフェのような快適空間に

茨城県のトヨタディーラー、茨城トヨペットは2月2日、笠間市の笠間大鳥居店をリニューアルしたと発表した。

【画像】茨城トヨペットの笠間大鳥居店

このリニューアルでは、伝統ある笠間の街並みと調和する「機能的で美しい空間」を追求した。歴史的な景観を尊重しつつも、洗練されたデザインを取り入れているため、訪れる人はゆったりとした時間を過ごせる。

新たに生まれ変わった笠間大鳥居店は上品な茶系・グレー系ベージュと柔らかなスモーキーグリーンを基調にしている。店内はカフェを思わせる落ち着いた雰囲気が広がっている。

また、トヨペットカフェでは「一杯のコーヒーから感動体験を」をコンセプトに、車の点検などで訪れた客に心を込めた一杯を提供する。メニューはサザコーヒー（本店：茨城県ひたちなか市）トップバリスタ監修によるスペシャルティコーヒーを使用。オリジナルブレンドやカフェラテ、キャラメルラテなどバラエティ豊かだ。洗練された空間で、香り豊かなコーヒーを楽しめる。

茨城トヨペットは「お客様一人ひとりの時間と空間を豊かにし、新しい感動体験をみなさまに」というブランドコンセプトを掲げている。上質なおもてなしと空間作りに注力し、安全で快適なモビリティライフを求める多様な客層に寄り添い続ける姿勢を示している。