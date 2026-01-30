ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

山善、埼玉県白岡市にEC専用物流拠点を新設…5000坪規模で4月稼働へ

ロジスEC関東が入居する「LOGI’Q白岡Ⅱ」
  • ロジスEC関東が入居する「LOGI’Q白岡Ⅱ」
  • 拠点マップ

山善は、埼玉県白岡市に新たな物流拠点「ロジスEC関東」を新設する。2026年4月の本格稼働開始を予定している。

【画像全2枚】

家庭機器事業部では、オフィス・店舗向けECサイト「山善ビズコム」や一般消費者向けECサイト「くらしのeショップ」などのEC販売の伸びに伴い、在庫保管量と入出庫・配送件数が増加している。今後の需要のさらなる伸長を考えると、安定的かつサステナブルな物流体制の確立が必要となっている。

これに対応するため、EC専用拠点「ロジスEC関東」を新設し、サービスレベルの向上はもちろん、持続可能な物流体制の構築を図る。

「ロジスEC関東」は、埼玉県白岡市にある「LOGI'Q白岡Ⅱ」の2階、3階にあたる約5000坪(トラックバース含む)を賃借し、家庭機器事業部の商品、約5000アイテムを保管する。

小口多頻度・多品種に適したゾーン配置とピッキング動線の最適化を図りながら、将来的には返品・交換・修理を一体で扱うリバースロジスティクス機能も視野に入れ、スピードと確実性を両立する。また、EC受注・在庫・配送のAPI連携により、商品補充を最適化し、欠品の抑制と販売機会の最大化を図る。

山善の生産財関連事業(産業ソリューション事業部・ツール&エンジニアリング事業部)においては、2022年度から2024年度にかけて、東西の戦略拠点「ロジス東京」「ロジス大阪」の本格稼働と、全国各地で地域密着型の小規模倉庫である「デポ」の展開を進め、物流体制の強化を図ってきた。

今後も山善は、様々な物流施策を通じ、物流網の最適化を進めながら、持続可能な物流体制の構築に注力していく。

このエリアを選定した理由は、家庭機器事業部の既存拠点「ロジス関東」(群馬県伊勢崎市)と近く、拠点間の商品の横持ち距離を短くしながら、集配効率を高めることができる点。生産財事業の戦略物流拠点である「ロジス東京」と近接しているので、物流人材の配置など、繁忙期に事業部横断的な対応が可能となる点。東西幹線高速(久喜白岡JCT)へのアクセスに優れ、広域配送の機動性を確保できる点。大手路線便の集荷拠点に近く、出荷のリードタイム短縮と安定運用が見込める点などが挙げられる。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV
主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES