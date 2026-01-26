ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

現場調査アプリ「Genchmark」、任意ベースマップなどの新機能紹介へ…G空間EXPO2026

クラウドアプリ『Genchmark（ゲンチマーク）』
  • クラウドアプリ『Genchmark（ゲンチマーク）』
  • クラウドアプリ『Genchmark（ゲンチマーク）』
  • クラウドアプリ『Genchmark（ゲンチマーク）』

現場調査専用のクラウド型アプリケーション「Genchmark(ゲンチマーク)」は、1月28日から30日まで東京ビッグサイトで開催される「G空間EXPO2026」に出展すると発表した。

【画像全3枚】

Genchmarkは、Webアプリとモバイルアプリを組み合わせた現場調査専用のクラウド型アプリケーションだ。位置情報を基に現地で収集したデータをクラウド上でリアルタイムに共有し、チーム全体の効率を最大化する。建設業界をはじめ、環境調査やインフラ点検など、幅広い業界での活用が期待されている。

リリース以降、継続的にアップデートを実施しており、2025年12月現在までに多数の新機能を実装した。Web版ではレコード検索機能、地図上のラベル表示設定、写真のページ送り機能などを追加。iOS版ではヘディングアップ表示機能、既存レコードの位置情報確認機能、スワイプでのレコード複製・削除機能などを搭載した。

今後も様々なアップデートを予定している。地図上で住所・郵便番号・建物名による検索が可能になる住所検索機能、ユーザーが作成した地図をベースマップとして利用できる任意ベースマップ追加設定機能、ユーザー名や複数画像、PDFなどの調査項目の追加などを計画している。

Genchmarkは建設業界に限らず、環境調査、インフラ点検、空き家調査、フィールドワークその他、位置情報を活用した調査業務全般など、さまざまな業務で活用できる。無料デモを随時受け付けており、実際の操作感を体験できる。

G空間EXPO2026は、東京ビッグサイト東7・8ホールで2026年1月28日から30日までの3日間、10時から17時まで開催される。入場は無料だが事前登録が必要。Genchmarkのブースは7E-24となっている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV
主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES