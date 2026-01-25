ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

ソーラー入力対応で高出力1000Wの走行充電器、EcoFlowが初公開へ…ジャパンキャンピングカーショー2026

EcoFlow Technology Japanは、1月30日から2月2日までの4日間、幕張メッセで開催される「ジャパンキャンピングカーショー2026」に出展すると発表した。

同展示会は、EcoFlowも会員として参画する日本RV協会によって主催されるアジア最大級のキャンピングカーイベントだ。200社以上が出展し、約400台のキャンピングカーが集結する。

EcoFlowブースでは、2025年に発表された最新ポータブル電源や走行充電器、ポータブルエアコンなど、キャンピングカーで活躍する幅広い製品・ソリューションを展示する。キャンピングカーを模したパネルを用いて、実装方法に近い形で展示されるため、より実際の使用シーンに即してEcoFlowのソリューションを体感できる。

主要展示の1つであるキャブコン向けソリューションでは、既に市場で広く普及している「EcoFlowパワーシステム」を活用した包括的な車載電源システムを展示する。LFPバッテリーや分電盤、制御用のタッチパネルモニター、電力変換・配電ユニットなどで構成されるトータルソリューションで、各モジュールの接続方法や、タッチパネルモニターによる実際の制御方法も含めて見ることができる。

また、よりライトなバンコンユーザー向けに、2025年に発売された最新の走行充電器「Alternator Charger Plus 1000」やポータブル電源「DELTA 3 Max Plus」、ポータブルエアコン「WAVE 3」を活用した車旅・車中泊向けシステムも展示する。

なかでも、Alternator Charger Plus 1000は、車の運転中に最大1000Wの高出力でポータブル電源を充電でき、業界初となるソーラーパネルからの入力機能も備えた革新的な走行充電器だ。EcoFlowの次世代ソリューションとして初公開され、実際にソーラーパネルやポータブル電源と接続された様子を見ることができる。

その他にも、ポータブル電源やソーラーパネルなど、最新製品から根強い人気を持つ既存製品まで、幅広い製品を出展する。

展示製品には、EcoFlow DELTA 3 1000 Air、EcoFlow DETLA 3 Ultra Plus、EcoFlow Alternator Charger 600、EcoFlow WAVE 3、EcoFlow GLACIER Classicなどが含まれる。

会期は1月30日から2月2日まで、会場は幕張メッセ国際展示場展示ホール1から6。EcoFlowブースは展示ホール5のブースY-17となっている。

《森脇稔》

