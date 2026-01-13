ams OSRAM、自動車向け次世代照明テクノロジーを披露…CES 2026

光とセンサーソリューションを手がけるams OSRAMは、CES 2026において、自動車向けの最新ソリューションを出展した。

自動車・モビリティ分野では、EVIYOS HD 25 LEDを使用した夜間のクリアでグレアフリーの視界を体験できた。この技術は、オペル『グランドランド』の照明システムに初めて採用され、現在ではオペル『アストラ』および『アストラ・スポーツツアラー』にも導入されている。

この革新的なヘッドライトは、ams OSRAMとマレリが共同開発したもので、夜間のドライバーの視認性を向上させる。中核となるのは、ams OSRAMのEVIYOS HD 25という高精細フルレンジアダプティブドライブビームLEDだ。

このコンパクトで省エネルギーなLEDは、1対4のアスペクト比を実現し、2万5000個以上の個別にアドレス可能なピクセルを統合している。この技術により、夜間のさまざまな運転条件下で最適な照明を実現する精密な配光が可能となる。EVIYOSは、フォルクスワーゲン『ティグアン』やニーオ『ET9』など、世界中の多くの車両で採用されている。

CES2026での他の2つのデモでは、自動車照明におけるオープンシステムプロトコル(OSP)の利点を強調。OSPプロトコルは、オープンでライセンスフリーの標準規格であり、デイジーチェーンアーキテクチャを通じて動的な照明アプリケーションを可能にし、単一チェーンで最大1000台のデバイスを個別に制御できる。

ICARUSは、ドライバーモニタリングや車室内センシングなどのアプリケーション向けのams OSRAMの市場をリードする赤外線エミッター技術を紹介し、安全性にスポットライトを当てる。この技術デモンストレーターは、赤外線LEDと赤外線VCSELの両方を特徴としている。

また、高精度誘導式位置センシングシステムは、優れた精度で絶対角度測定を提供し、先進的なモーター制御やサーボドライブ自動車アプリケーションに最適だ。完全に自動車認定を受けており、最も過酷な環境でも堅牢な性能を発揮するよう設計されている。