SDV時代に対応、AUTOSAR製品の販売店契約を締結…イーソルと独ETASが協力

イーソルは、ドイツETAS社の日本法人であるイータスと、AUTOSAR製品の日本における販売店契約を締結したと発表した。

この契約により、イーソルは2026年1月より同製品の販売を開始し、サポート窓口の開設も行う。また、同製品をベースとしたエンジニアリングサービスの提供を2026年4月より開始する。

両社は車載ソフトウェアのグローバルな標準仕様であるAUTOSARの日本市場における販売協力を通して、先進のモビリティ開発に携わる顧客の多様なニーズに対応する。

取り扱い対象となるETAS社製品は、AUTOSARソリューション、SoC向けミドルウェアソリューション、オンボードセキュリティソリューションの3つ。

SDV時代においてソフトウェア開発はますます高度で多様化し、顧客のニーズに応えるためには製品とエンジニアリングサービスを適切に組み合わせたカスタムプラットフォーム開発が求められている。

ETAS社は、長年AUTOSAR製品を含む車載ソフトウェアプラットフォーム製品群やツールの開発ならびに提供を行っている。イーソルもまた、AUTOSAR製品としてデンソーと共同開発したAUBISTを長年提供しており、このたびETAS製品を加えてAUTOSAR製品ラインナップを拡充することで、より広範囲な要望に応える。

イーソルはそれらの製品やツールとAUTOSARおよび車載システム開発で培った技術力と豊富な知見をフルスタックで提供するエンジニアリングサービスと組み合わせることで、顧客の車載システム開発にとって最適なカスタムプラットフォームの実現をトータルで支援する。

AUTOSARは、2003年に欧州メーカーを中心に設立された自動車業界における車載ソフトウェアの共通化と標準化を目指した国際的なパートナーシップで、現在では世界中の主要な自動車メーカー、サプライヤー、ツールベンダーが参加するグローバルな標準化活動に発展している。

欧州の新規車両開発ではほぼ標準として採用されており、日本や中国でもその採用が拡大している。SDV時代が到来し、AUTOSARは車載ソフトウェアの先行標準のデファクトスタンダードとして、ますます注目が高まっている。

イーソルとETAS社は、ともにAUTOSARのプレミアムパートナーとして長年AUTOSARの標準化や仕様策定に深く貢献してきた業界屈指のAUTOSARベンダーだ。

《森脇稔》

