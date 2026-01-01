ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

うんこスタンドで「ワクワク満タン！」…うんこねこ・うんこいぬも登場

　文響社は2025年12月22日、太陽石油と共同で、小学生向けの啓発冊子「うんこドリル エネルギー 石油編」とブラウザゲーム「ワクワク満タン!うんこスタンド」を制作したと発表した。冊子は、希望のあった全国の小学校や地域イベントなどで配布する。

　同コンテンツは、「石油ってなに?」「なぜ車は走るの?」「エネルギーは、くらしをどう支えているの?」といった、子供が普段考える機会の少ない疑問を、クイズ・物語・ゲームを通して、楽しく学べる内容となっている。

　冊子「うんこドリル エネルギー 石油編」では、うんこ先生・うんこねこ・うんこいぬが登場し、車で出かけようとしたところでまさかの燃料切れに遭遇するところから物語が始まる。ガソリンスタンドで給油をする体験をきっかけに、ガソリンを入れると、なぜ車は動くのか、ガソリンは石油からできていること、石油は何からでき、どこで採れるのかなどといった内容を、会話形式のストーリーとクイズで自然に学べる構成となっている。

　冊子の後半では、石油から作られるさまざまな燃料を紹介するとともに、ガソリンスタンドが普段から取扱いの難しい燃料を安全に管理しているからこそ、災害時にも強く、地域を支える重要な拠点となっていることにも触れている。エネルギーを「使うもの」としてだけでなく、エネルギーを通じて社会を支える仕事や人の存在を知るきっかけをつくる。

　冊子とあわせて楽しめるブラウザゲーム「ワクワク満タン!うんこスタンド」では、プレイヤーがガソリンスタンドのスタッフとなり、「15リットルぴったり入れて」「3,000円ぶんピッタリ入れて」といった注文に対して、給油ボタンを操作する。指定された数値に近いほど高得点となり、入れすぎてしまうと0点になる仕組みで、遊びながら、ガソリンスタンドの仕事やエネルギーを支える現場への理解を深められる内容となっている。

　太陽石油はこの冊子を、希望のあった全国の小学校や地域イベントなどで配布していく予定。文響社はこれからも、子供たちが健康で豊かな人生を送ることができるよう「生きていくうえで大切な学び」を伝える事業を展開するとしている。

