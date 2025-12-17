ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

米自動運転技術「ルミナー」、連邦破産法第11章を申請…LiDAR事業と半導体子会社売却へ

米自動運転技術企業「ルミナー」
  • 米自動運転技術企業「ルミナー」

自動運転技術を手がけるルミナー・テクノロジーズは12月15日、米国テキサス州南部地区連邦破産裁判所に連邦破産法第11章の適用を申請したと発表した。

同社は第1順位債権者の約91.3%、第2順位債権者の約85.9%の支援を得て、LiDAR事業と半導体子会社ルミナー・セミコンダクターズ(LSI)の株式について、価値を最大化する売却プロセスを進める。LSIは破産手続きの対象外で、事業への影響はない見込みだ。

破産申請に先立ち、同社はクアンタム・コンピューティング(QCi)とLSI株式の売却について合意した。売却額は1億1000万ドル(通常の調整対象)で、連邦破産法第363条に基づく売却プロセスでより高い入札がない場合に成立する。

これらの取引を円滑に進め、破産手続きの費用を賄い、マーケティングと売却プロセス期間中の事業を支えるため、債権者グループは約2500万ドルの手元資金の使用に同意した。

同社のポール・リッチCEOは「これらの取引は、すべてのステークホルダーにとって価値を最大化する最良の機会を提供する」と述べた。「過去6カ月間、業務規律の強化、コスト構造の合理化、戦略方向の明確化に取り組んできたが、債務と業界の採用ペースが、持続可能な事業運営を困難にしていた。あらゆる選択肢を包括的に検討した結果、取締役会は裁判所の監督下での売却プロセスが最善の道だと判断した。このプロセスを進める中で、顧客が期待する品質、信頼性、サービスを提供し続けることが最優先事項だ」と説明した。

破産手続き期間中、ルミナーは事業を継続し、サプライヤーやパートナーと緊密に連携して混乱を最小限に抑え、LiDARハードウェアとソフトウェアの提供を維持する予定だ。そのため、同社は慣例的な「初日申立」を複数提出した。裁判所の承認を得れば、これらの申立により従業員の賃金と福利厚生の支払い継続、顧客への約束の履行、申請日以降に発生したベンダーやパートナーへの債務の履行などが可能になる。

同社は連邦破産法第363条に基づき、LSI株式とLiDAR事業について最高または最良の入札を実現するための売却プロセスの実施許可を求める申立を行った。申立には両売却の入札手続きと予定スケジュールが示されており、同社がすでに実施した広範なマーケティングプロセスを踏まえ、破産裁判所の承認とその他の通常の成約条件を前提に、2026年1月末までの取引完了を見込んでいる。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

自動運転、高度運転支援（ADAS）

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES