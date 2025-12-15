ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

再生資源物回収で空荷削減とCO2抑制、環境大臣表彰を受賞…平田運輸

平田運輸が「令和7年度 気候変動アクション環境大臣表彰」を受賞
  • 平田運輸が「令和7年度 気候変動アクション環境大臣表彰」を受賞
  • 受賞した取組「Ecogistics Project」

平田運輸は、環境省が主催する「2025年度 気候変動アクション環境大臣表彰」の「先進導入・積極実践部門(緩和分野)」において、「気候変動アクション環境大臣表彰」を受賞したと発表した。

【画像全2枚】

気候変動アクション環境大臣表彰は、気候変動対策の推進に顕著な成果をあげた個人や団体を環境省が毎年度表彰する制度だ。温室効果ガスの排出削減や地域・産業の脱炭素化に役立つ優れた取組を広く紹介し、国内全体での対策の加速を目的としている。

平田運輸が受賞した取組は「Ecogistics Project」と呼ばれるもので、既存トラックの運行に再生資源物の回収(復路)を組み込み、空荷を削減することでCO2排出量を抑制する取組だ。

具体的には、往路で製品を納品し、復路で再生資源物を回収することで空荷運行を削減する。追加運行を発生させず、効率性とCO2削減を同時に実現している点が特徴だ。さらに、CO2削減量を可視化し、参画企業へカーボンオフセット・クレジットを付与する仕組みを導入している。

この仕組みは、産業界の脱炭素化を促す新しい物流モデルとして高く評価された。

平田運輸は、物流事業がCO2排出と切り離せないという現実を受け止め、環境負荷の低減に向けた取組を今後も着実に進めていく。輸送効率の向上や資源循環の仕組みづくりを通じ、事業活動に伴う環境負荷の軽減に努め、持続可能な物流の実現に貢献していく方針だ。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

環境省

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES