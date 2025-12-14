ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

GeekplusがAMR世界シェア1位を7年連続維持、物流ロボティクスをリード

GeekplusがAMR世界シェア1位を7年連続維持、物流ロボティクスをリード
  • GeekplusがAMR世界シェア1位を7年連続維持、物流ロボティクスをリード
  • GeekplusがAMR世界シェア1位を7年連続維持、物流ロボティクスをリード

Geekplusは、Interact Analysisの「2025 Mobile Robot Market Report」によれば、AMR（自律走行搬送ロボット）市場の世界シェアで7年連続のNo.1を維持した。
倉庫ロボティクスのリーディング企業として、フルフィルメント業務を再構築する影響力を拡大していることを示している。

【画像全2枚】

AMR採用の追い風と市場拡大

物流事業者は人手不足と生産性向上の要求に対応するため自動化を加速している。多くの市場で労務費が上昇し、ECの拡大が続く中、拡張可能で効率的なフルフィルメントシステムへの需要は今後も急速に伸びる見込みである。
こうした自動化は任意ではなく、必要不可欠なことへとシフトしていく傾向が予想される。

地域別の順位と影響力

Geekplusは主要地域で強い存在感を示した。
EMEAでAMRシェアでNo.1、国以外のアジア太平洋地域で全体モバイルロボット(AMR+AGV)で1位、アメリカ大陸でAMR市場シェアで2位となり、国内のトップ競合社に僅差で及びませんでした。
Interact Analysisのマネージングディレクター、アッシュ・シャルマ氏は「Geekplusは複数地域での採用に支えられ、世界のAMR市場を継続的に主導している。モバイルロボティクスの方向性を形作る影響力の大きな企業の1社だ」と述べた。

高付加価値フルフィルメント領域での優位

注文処理は倉庫自動化の中でも成長スピードが速い分野であり、Geekplusは同領域で世界シェア23%を獲得している。そのリードは2位と3位の合計を上回る規模で、棚搬送型ソリューションでは48.5%を占める。
SKU点数が多く回転の速い現場で、速度・精度・効率を高める目的での導入が拡大している。

Interact Analysisは、2030年までにAMRが全モバイルロボット導入のほぼ半数を占めると予測する。賃金上昇とフルフィルメント需要の増大を背景に、自動化のシフトは加速が続く見通しだ。
GeekplusのCEOであるYong Zheng（ヨン・ジェン）氏は「この成果は顧客の信頼と当社技術の強みを反映したものだ。変化の速い世界で企業が効率的に事業拡大し、自信を持って運用できるよう、ロボティクスの進化を推進していく」とコメントした。

《ロボスタ編集部》

関連記事

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV
主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES