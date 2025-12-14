GeekplusがAMR世界シェア1位を7年連続維持、物流ロボティクスをリード

Geekplusは、Interact Analysisの「2025 Mobile Robot Market Report」によれば、AMR（自律走行搬送ロボット）市場の世界シェアで7年連続のNo.1を維持した。

倉庫ロボティクスのリーディング企業として、フルフィルメント業務を再構築する影響力を拡大していることを示している。

AMR採用の追い風と市場拡大

物流事業者は人手不足と生産性向上の要求に対応するため自動化を加速している。多くの市場で労務費が上昇し、ECの拡大が続く中、拡張可能で効率的なフルフィルメントシステムへの需要は今後も急速に伸びる見込みである。

こうした自動化は任意ではなく、必要不可欠なことへとシフトしていく傾向が予想される。

地域別の順位と影響力

Geekplusは主要地域で強い存在感を示した。

EMEAでAMRシェアでNo.1、国以外のアジア太平洋地域で全体モバイルロボット(AMR+AGV)で1位、アメリカ大陸でAMR市場シェアで2位となり、国内のトップ競合社に僅差で及びませんでした。

Interact Analysisのマネージングディレクター、アッシュ・シャルマ氏は「Geekplusは複数地域での採用に支えられ、世界のAMR市場を継続的に主導している。モバイルロボティクスの方向性を形作る影響力の大きな企業の1社だ」と述べた。

高付加価値フルフィルメント領域での優位

注文処理は倉庫自動化の中でも成長スピードが速い分野であり、Geekplusは同領域で世界シェア23%を獲得している。そのリードは2位と3位の合計を上回る規模で、棚搬送型ソリューションでは48.5%を占める。

SKU点数が多く回転の速い現場で、速度・精度・効率を高める目的での導入が拡大している。

Interact Analysisは、2030年までにAMRが全モバイルロボット導入のほぼ半数を占めると予測する。賃金上昇とフルフィルメント需要の増大を背景に、自動化のシフトは加速が続く見通しだ。

GeekplusのCEOであるYong Zheng（ヨン・ジェン）氏は「この成果は顧客の信頼と当社技術の強みを反映したものだ。変化の速い世界で企業が効率的に事業拡大し、自信を持って運用できるよう、ロボティクスの進化を推進していく」とコメントした。