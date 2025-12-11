ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

日産、次世代「AI自動運転」搭載車で“危機“回避へ　英新興と協業拡大［新聞ウォッチ］

日産のイヴァン・エスピノーサ社長（左）とウェイブ社のアレックス・ケンダルCEO（右）
  • 日産のイヴァン・エスピノーサ社長（左）とウェイブ社のアレックス・ケンダルCEO（右）
日産自動車が、AI（人工知能）を活用した次世代システム搭載の自動運転車の量産に向け、英国の新興企業のウェイブ・テクノロジーズと協業契約を結んだという。

【画像】日産の次世代プロパイロット搭載車

東京都内で、日産のイヴァン・エスピノーサ社長とウェイブ社のアレックス・ケンダル最高経営責任者（CEO）が出席し、グローバルな協業に拡大するための調印式を行ったもので、きょうの読売が経済面のトップ記事に「日産、英新興と協業契約、AI自動運転世界展開」とのタイトルで報じたほか、毎日や産経なども取り上げている。

それによると、ウェイブ社の技術は、AIが人間と同じように周囲の交通状況を学習し、高精度な3次元地図がなくても多様な環境に対応できるのが特徴で、道路が狭く複雑なロンドンでの自動運転でも評価を得ているようだ。

日産は独自に開発中の運転支援技術「プロパイロット」に、そのウェイブ社のAIを組み込んだ次世代システムを、低価格帯の量産車にも搭載。車両のカメラやセンサーの情報をもとに、AIが状況を瞬時に判断して走行するため、市街地や高速道路などでの手放しの自動運転も可能になるという。

日産の従来のシステムでは、高速道路での自動運転にとどまっており、ウェイブ社と共同開発した次世代システムの搭載車を2027年度に日本で発売し、その後は米国から世界展開を進める方針で「次世代車の競争力を左右する自動運転の機能を高め、販売不振へのテコ入れを狙う」（読売）とも伝えている。

2025年12月11日付

《福田俊之》

