dSPACE、dissecto社を買収…自動車などのサイバーセキュリティを強化

シミュレーションおよび妥当性確認ソリューションを提供するdSPACEは、組込みシステム向けのサイバーセキュリティソリューションをポートフォリオに追加するため、dissecto社の事業を取得したと発表した。

今回の取得により、自動車、農業、医療、製造業において、開発プロセス全体を通じた高性能でエンドトゥエンドの自動化されたセキュリティテストワークフローが利用可能になる。

車両開発向けのスケーラブルなサイバーセキュリティテストフレームワークのHydraVisionをはじめとするdissecto社の技術は、将来的にdSPACEの既存の開発およびテストソリューションに統合される予定だ。

HydraVisionは、探索的アプローチと拡張可能なテンプレートにより、サイバーセキュリティテストを開発プロセスに効率的に統合できる。これにより、潜在的な弱点を早期に特定し評価を実施することで軽減することが可能となる。

HydraVision、HydraLink、HydraHat、HydraProbeをはじめ、トレーニング、コンサルティング、ペンテストサービスなど、dissecto社のポートフォリオは継続され、さらに発展していく。既存の顧客は、従来のサポートを継続して利用できる。また、レーゲンスブルクにあるコンペテンス開発センターでdissectoチームの専門知識を活用したサポートを引き続き利用することが可能だ。