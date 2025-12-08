次世代スマート街路灯システム発表、アダプティブライティングや交通分析機能も…Ubicquia

米国のインテリジェント街路灯ソリューション企業のUbicquiaは12月5日、スマート街路灯システムの大幅な拡充を発表した。

今回発表された次世代ソリューション群は、公益事業者および自治体に対して、資産管理、運用効率、AIを活用した分析において他に類を見ない性能を備えた街路灯ネットワークの高度化を支援する。

新たな提供内容には、汎用型街路灯コントローラー「UbiCell Micro」の新登場、「UbiVu」管理プラットフォームの大幅な機能強化、そして既存の街路灯インフラにアダプティブライティング、交通インテリジェンス、カーブ分析をもたらすAIビデオアクセサリ「UbiScout」の導入が含まれる。

今回の発表の中心となるのは、業界で最も小型かつ高機能な街路灯コントローラーのUbiCell Microだ。標準的なフォトセルよりも小型で、計量、サージ保護、電力品質、チルトおよび振動に関する最も厳格な公益事業者基準を満たすよう設計されている。

1つのSKUで120V～480Vの街路灯を自動認識し、0-10V、DALI、D4iを含むすべての調光プロトコルに対応している。デュアルLUXセンサーと高出力補助GPSを備えており、道路用および装飾用の照明器具の両方でスムーズな運用を実現する。

UbiCell Microの各コンポーネントは、米国の公益事業および国防総省(DOD)の最も厳格な要件を満たしている。単一のモデムとeSIM対応により、公共および民間のセルラーネットワークを通じて、世界中で導入可能だ。

1000を超える都市や公益事業者で導入されているUbiVuは、街路灯、変圧器、電柱、セキュリティや安全用ビデオを含む重要インフラ向けの包括的なERPプラットフォームとして急速に成長している。

UbiVuの新バージョンでは、サードパーティ製センサーとのネイティブ統合、作業指示管理、在庫管理、停電報告用に再設計されたウェブインターフェースがサポートされている。UbiVuにより、都市や公益事業者は資産管理の向上、ワークフローの効率化、顧客対応時間の改善、そして運用コストやトラック稼働の大幅な削減を実現できる。

業界初として、UbicquiaはUbiScoutを発表した。これはUbiCellコントローラー向けのZhaga Book 18規格準拠AIビデオアクセサリで、アダプティブライティング、交通分析、縁石管理機能を提供する。

UbiScoutは、歩行者や車両の動向、縁石や街路景観の分析、道路状況に関するインサイトを提供し、都市が照明レベルを最適化できるようにする。このプラグアンドプレイ対応の統合により、都市は街路灯を多目的センサーへと変革し、安全性、交通の円滑化、運用効率を向上させることが可能となる。

UbicquiaのAI活用プラットフォームは、既存の重要インフラをインテリジェント化し、電力網の回復力向上、エネルギー消費の削減、公益事業者、自治体、商業事業者の運用効率の向上を実現する。

同社の分析プラットフォームは、スマート照明、電力網の監視、公共の安全に関する実用的なインサイトを提供するために、1日あたり35億件以上のデータセットを処理している。

Ubicquiaの製品およびソリューションには、センサー、ソフトウェア、接続機能が含まれており、世界中で4億5000万以上の街路灯、5億以上の変圧器、10億本の電柱と互換性がある。同社のプラットフォームは、1000を超える公益事業者および自治体で導入されており、変圧器、街路灯、公共安全ソリューションの主要メーカーとOEMベースで統合されている。