ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ゴルフカート向け、後付けシートヒーター「コタツ」とクーラー開発…三笠製作所

シートカバーに埋め込まれた電熱線
  • シートカバーに埋め込まれた電熱線
  • 2人乗りカートの運転席と助手席の後部に設置された冷風の吹き出し口
  • 2人乗りカートの運転席と助手席の後部に設置された冷風の吹き出し口
  • 2人乗りカートの運転席と助手席の後部に設置された冷風の吹き出し口
  • 2人乗りカートの運転席と助手席の後部に設置された冷風の吹き出し口

三笠製作所は12月8日、従来モデルと比べ風量が2倍、バッテリーの持ちが1.5倍となったゴルフカート用後付け冷房クーラー「OASISプラス」と、簡単に取り付け可能なシートヒーター「コタツ」を開発したと発表した。

【画像全5枚】

OASISプラスは5人乗りおよび2人乗りカートの運転席と助手席の間に冷風の吹き出し口を設置し、最終ラウンドまで快適なプレイを可能にする。近年の猛暑傾向に対応し、熱中症対策としての効果が期待されている。

一方、冬季の寒さ対策として、コタツを用意。シートカバーに埋め込まれた電熱線で身体を温め、パフォーマンス低下やヒートショックのリスク軽減に寄与する。2タイプのカートに対応し16色のカラーバリエーションを持ち、取り付けは最短10秒で完了しカートの外観や重量バランスを変えない設計となっている。

三笠製作所はこれまでも世界初の移動無人交番や無人自動運転ロボット「HAKOBOT」の開発で先進技術を活かしており、今回のゴルフカート用製品にも技術の蓄積を活用している。今後は販売代理店と連携し、全国のゴルフ場で導入を促進、プレイヤーの安全性・健康面・快適性の向上とゴルフ業界全体の発展を目指す、としている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV
主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES