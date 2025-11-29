降雪シーズン前に…除雪機の「事故防止」注意喚起

独立行政法人製品評価技術基盤機構（NITE）は、除雪シーズンを前に、除雪機事故の防止について注意喚起を行なった。気象庁の寒候期予報では、降雪量は平年並みか多い見込みとされ、除雪機の使用機会が増える可能性がある。

NITEに通知された製品事故情報によると、2015年度から2024年度までの10年間で、除雪機による人的被害事故は38件確認された。2023年度は降雪量の少なさから事故が0件だったいっぽう、平年並みか多かった2024年度には再び事故が発生した。

事故の約8割（29件）が誤使用や不注意によるもので、38件中36件が死亡または重傷の重大事故だった。使い始めの12月に事故が最も多く、シーズン前の試運転中に被害に遭った例も報告されている。NITEは、「慣れているから大丈夫」といった油断が重大事故につながると警告する。

事故では「除雪機の下敷き」、「オーガへの巻き込み」が死亡例で多く、「ブロワに手を入れた」ケースが重傷につながっている。また、被害者は高齢者が多く、豪雪地帯の除雪作業者の高齢化が背景にあるとみられる。NITEは、使用者だけでなく家族や周囲の見守りを求めている。

NITEは安全確保のポイントとして、安全機能の無効化を絶対に行わないこと、後進時の足下確認、人が近くにいる状況での使用禁止、雪詰まりの除去は必ずエンジン停止後に雪かき棒を使うこと、屋内でエンジンを掛けたままにしないことなどを挙げる。一酸化炭素中毒の危険性にも注意が必要としている。

NITEの製品安全センターには毎年1000件以上の事故情報が寄せられており、センターは収集した情報を基に中立の立場で原因調査やリスク評価を実施する。公表を通じ、事故の再発防止と未然防止につなげる取り組みを続けている。

除雪機「事故を防ぐ5つのポイント」

○安全機能を無効化しない。

○後進する際に転倒したり、挟まれたりしないよう周囲の状況に注意する。

○人が近くにいる時は使用しない。エンジンを掛けたまま離れない。

○雪詰まりを取り除く際はエンジンを切り、雪かき棒を使用する。

○屋内や換気の悪い場所ではエンジンを掛けたままにしない。