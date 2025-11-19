ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

佐川急便のSGシステム、デジタルツイン技術で物流改善…新サービス開始

作業者とマテハンの動きを再現し、可視化
  • 作業者とマテハンの動きを再現し、可視化

SGシステムは11月18日、デジタルツイン技術でものづくりの現場を革新するソリューションプロバイダーのFAプロダクツとの協業により、シーメンスの3Dシミュレータ「Plant Simulation」を活用した物流コンサルティングサービスの提供を開始した。

SGシステムは、佐川急便を中核とするSGホールディングスグループでIT統括事業を担う。

倉庫内作業をデジタルツインで再現し、定量データに基づく分析と自動化提案を行う本サービスは、国内の物流業界では先進的な取り組みとなる。作業者とマテハンの動きを再現し、可視化する。

EC市場の拡大による物流量の増加や深刻化する労働力不足に加え、「2024年問題」に伴う人件費上昇や運送コスト増大を背景に、倉庫内の省人化・自動化ニーズは一層高まっている。

従来のExcelを用いた分析では、複数のマテリアル・ハンドリング（以下「マテハン」）を含む倉庫内全体を精緻にシミュレーションすることが難しく、費用対効果を裏付けた包括的な改善提案には限界があった。

こうした課題を解決する手段として、倉庫内全体の作業者とマテハンの動きを仮想空間上で再現し、可視化・検証できるデジタルツインの活用に至った。

デジタルツインの導入により、工程全体のリアルな再現が可能に。入荷から出荷までの一連の流れをシミュレーションすることで、倉庫内全体を俯瞰した改善提案を定量データに基づいて提示できるようになる。

複数の運用パターンを短時間で比較・検討でき、より効果的な改善策の提案も可能となる。

作業者やマテハンを含む全てのリソースの稼働率に加え、在庫や出来高の推移、エネルギー消費量、コスト比較などを定量データとしてグラフ化することで、倉庫内全体の生産性や効率性を的確に把握できるようになる。

これらにより、費用対効果や実現性を論理的に提示できるようになり、提案の精度と質が大幅に向上している。

今後はAIや進化的アルゴリズムを活用し、最適解を自動的に導き出す仕組みの検証を進めていく。また、同社が開発中の倉庫運用管理システム（Warehouse Execution System：WES）との連携により、シミュレーション結果を実運用に反映できる仕組みの構築を目指す。

同社は今後も、総合物流企業グループのIT統括会社として培った知見と先端技術を融合し、DXを通じて物流現場の効率化・省人化を支援していく。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

佐川急便、SGホールディングスグループ

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES