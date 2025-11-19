ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

デンソー、カーエアコン用ホース・配管事業を譲渡へ…マルヤス工業と検討開始

デンソーのロゴ
  • デンソーのロゴ

デンソーは11月18日、マルヤス工業との間で、デンソーのカーエアコン用ホース・配管事業譲渡に関する検討を開始することで基本合意したと発表した。

譲渡対象となるのは、カーエアコンシステムを構成するホース・配管事業で、デンソーエアシステムズが主に開発・製造を担っている。エアシステムズは1974年にデンソーが資本参加して以来、デンソーのエアコン部門の一翼を担う会社として、車室空間の機能性や快適性の向上に加え、環境に配慮した製品の開発を通じて、車両の省エネルギー化や脱炭素化に貢献してきた。

基本合意の相手先であるマルヤス工業は、自動車部品を中心に、熱交換技術や成型・加工技術を核とした幅広い事業を展開している。特に車両向け配管領域においては、吸排気や燃料、冷却水用途など多岐にわたる配管製品を手がけ、世界有数の知見と高度な技術力を有している。

今後、両社は本合意に基づき、エアシステムズの全株式およびデンソーが保有する当該事業に関連する機能の譲渡に向けた、具体的な検討を進めていく。

本株式譲渡により、エアシステムズはマルヤス工業との間で事業基盤を相互に活用し合いながら、これまで培ってきた技術や人材を最大限に活かした新たな事業展開を図っていくことで、さらなる成長を目指す。

デンソーは、関係者との丁寧な対話を重ねながら、ホース・配管事業を競争力あるパートナーに承継することにより、当該事業の持続可能な供給体制の構築に貢献するとしている。

なお、本事業譲渡は、各国・地域の競争法当局の承認取得等を条件とする予定だ。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

デンソー

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES