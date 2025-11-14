中国EVEエナジー、豪EVO Powerと戦略的提携…2.2GWhの大規模蓄電システム供給へ

中国の蓄電池メーカーのEVEエナジーは、オーストラリアのエネルギー企業EVO Powerと戦略的パートナーシップを締結したと発表した。

All Energy Australia 2025での合意により、EVEエナジーは今後5年間で合計2.2GWhの大規模蓄電システムを供給する。

今回の協業では、EVEエナジーが開発した大規模蓄電システム「Mr.Big」と「Mr.Giant」を活用する。Mr.Bigは628Ahのエネルギー貯蔵セルを搭載し、世界初の量産化を実現した製品だ。一方、Mr.Giantは5MWhのDCコンテナソリューションで、9月には400MWhの独立型エネルギー貯蔵プロジェクトに導入され、その後オーストラリアと欧州へ出荷されている。

Mr.Giantシステムは、AS 3000、AS 3008、AS 5139などオーストラリア・ニュージーランド規格の認証を取得済みで、技術および安全要件への完全準拠が確認されている。これにより同地域での広範な導入が可能となった。

EVEエナジーはオーストラリア市場への対応強化のため、現地法人の設立を開始している。販売、プリセールス支援、現地のアフターセールスパートナーシップなどを含む包括的なサービスを提供し、顧客への迅速かつ効率的な技術支援を確保していく。

グローバルな供給体制では、EVEエナジーのマレーシア生産拠点が2026年第1四半期までに完全稼働する予定で、オーストラリア市場向けの供給能力をさらに強化することになる。

オーストラリアを代表するエネルギー企業のEVO Powerは、豊富な現地市場の知見とプロジェクト開発の経験を有している。この協業により、両社はオーストラリアの再生可能エネルギー目標の推進に貢献し、よりクリーンで安全かつ効率的なエネルギーシステムの構築を支援していく。