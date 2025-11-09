ヤマハ発動機の営業利益が56％に急減　第3四半期決算

ヤマハ発動機は、2025年12月期第3四半期（1～9月累計）の連結業績を11月5日に発表した。設楽元文代表取締役社長は「2025年第3四半期の業績は、上期からのトレンドを維持し、売上収益は前年並み、営業利益は減益となった」とコメント。

◆モーターサイクル事業が増収増益

売上収益は1兆9103億円（前年同期比3.4％マイナス、前年比97％）となった。営業利益は1124億円（同44.1％マイナス）にとどまり、親会社の所有者に帰属する四半期利益は434億円（同68.1％マイナス）となった。

設楽社長は「売上収益は、コア事業のモーターサイクル事業とマリン事業の船外機の販売が堅調に推移し、特にモーターサイクル事業では第3四半期単独で増収増益を達成した。いっぽう営業利益は、リスクとして織り込んでいたOLV（アウトドアランドビークル）事業における固定資産減損の計上や、米国での関税影響が徐々に顕在化してきたことにより、減益となった」と説明している。

通期の連結業績予想は、2025年8月発表の数値（売上収益2兆5700億円、営業利益1200億円、当期利益450億円）を据え置いた。

設楽社長は「依然として厳しい事業環境が続くものの、徹底したコスト管理と、中長期的な成長に向けた活動の選択と集中を推進する」と述べている。