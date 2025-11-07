ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

TOYO TIRE、世界一過酷なオフロードレース「BAJA 1000」を支援…OPEN COUNTRYシリーズ供給へ

Alan Ampudia選手チーム（左）およびTEAM JAOS（右）の参戦車両
  • Alan Ampudia選手チーム（左）およびTEAM JAOS（右）の参戦車両
  • OPEN COUNTRYシリーズ

TOYO TIREは、11月10日から16日にかけてメキシコのバハ・カリフォルニア半島で開催される第58回「SCORE BAJA 1000」に参戦する選手チームに対し、ピックアップトラック/SUV用タイヤ「OPEN COUNTRY」シリーズを供給すると発表した。

【画像全2枚】

BAJA 1000は「SCORE World Desert Championship」の最終戦で、山岳地帯や砂漠地帯などの起伏が多く変化に富んだ路面を昼夜通して走破する世界でも過酷なオフロードレースシリーズとして知られている。メキシコにあるバハ・カリフォルニア半島の都市エンセナーダを舞台に全長約854マイル（約1374km）のコースで構成されている。

同社が供給する「OPEN COUNTRY」シリーズは、世界各地のオフロードレースへの参戦で培った経験をフィードバックし、開発を重ねてきた製品だ。荒れた路面をしっかり捉え、走行中の衝撃に対して高い耐久性を発揮するタフネス構造を生かし、これまで数々の勝利に貢献してきた。

本レースでは、同社のサポート選手であるAlan Ampudia選手、Tavo Vildosola選手、Christopher Polvoorde選手が率いるそれぞれのチームの車両に「OPEN COUNTRY M/T」をレース用にチューンアップした「OPEN COUNTRY M/T-R」を供給する。

また、同社と戦略的パートナーシップを締結している株式会社ジャオスのレースチーム「TEAM JAOS」が今年度より投入するハイブリッド車「LEXUS GX 550h OVERTRAIL」に「OPEN COUNTRY R/T TRAIL」を供給する。

なお、本シリーズの最上位クラスであるTrophy Truck部門では、Alan Ampudia選手が開幕戦から3連勝を飾っており、BAJA 1000の優勝とシリーズ完全制覇でのチャンピオン獲得が期待されている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

TOYO TIRES

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES