カーコンビニ倶楽部、BSサミット事業協同組合と業務提携…デジタルマーケティングで顧客獲得支援

カーコンビニ倶楽部とBSサミット事業協同組合は、業務提携を開始したと発表した。

両者は、車の修理・整備・鈑金塗装業界における新たな顧客接点の創出と、既存顧客との関係強化を目的とした支援策「カーコンアソシエイツ」の展開を通じて、加盟店及び組合員の収益向上と地域密着型サービスの強化を図る。

自動車保有台数の減少、少子高齢化やユーザーの価値観の変化により、車関連サービス業界では顧客獲得の難易度が高まっている。こうした環境下で、カーコンビニ倶楽部が展開する「カーコンアソシエイツ」は、デジタルマーケティングと顧客管理支援を融合した新しい顧客接点創出モデルに位置づけられる。

BSサミット事業協同組合との提携により、全国の組合員に対して「カーコンアソシエイツ」導入の促進、及びカーコンビニ倶楽部加盟店における電子制御装置整備等に対するBSサミット組合員の補完支援を推進する。

具体的なサービス内容としては、新規顧客の集客支援（Web広告、SNS活用、PayPay決済など）、既存顧客の囲い込み支援（CRMツール提供、定期点検通知、予約システム提供）、カーコンビニ倶楽部の一部加盟店の中で対応しきれないエーミング等、電子制御装置整備に対し地域連携の中でBSサミット組合員が協力、などがある。

両者は今後、成功事例の共有を行い、加盟店及び組合員のサービス品質向上と地域社会への貢献を目指す。また、ユーザーにとって「安全・安心・便利」のサービス提供を実現するため、さらなる機能強化と支援体制の充実を図っていく。

《森脇稔》

