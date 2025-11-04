ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

いすゞ、API管理プラットフォーム「Kong Konnect」採用…自動運転やコネクテッドで成長加速へ

Kongのロゴ
  • Kongのロゴ

いすゞ自動車が2030年までに「商用モビリティソリューションカンパニー」への変革を目指す中期経営計画「ISUZU Transformation - Growth to 2030（IX）」を推進するため、KongのAPI管理基盤「Kong Konnect」を採用した。

いすゞ自動車は、自動運転・コネクテッド・カーボンニュートラルの3つの新事業領域で成長を加速させる計画を推進している。この変革に必要なソフトウェア開発において、増加するAPIの接続を一元管理し、セキュリティとパフォーマンスを担保しながら開発生産性を向上させるため、Kong Konnectが採用された。

今回の導入により、社内外システム間のセキュアなAPI連携基盤の構築、マイクロサービス促進による疎結合化及び再利用性の向上、APIファーストなアジャイル開発プロセスの加速を実現する。

Kong Konnectが選ばれた理由として、APIライフサイクルを統合的に管理できスモールスタートが可能な点、特定の環境に依存せずロックインの心配が少ない点、APIマネジメントにおけるビジョンや今後の展開への外部評価が高い点、技術支援サービスの利用が可能な点、Kong日本法人としてのサポート体制などが挙げられる。

今後は、全社システムのモダナイズ、既存のDevSecOpsパイプラインへのAPI開発プロセス埋め込み、AIを利用したオペレーション革新への対応、APIファーストの浸透などの取り組みを推進する予定だ。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

いすゞ自動車

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES