いすゞ、API管理プラットフォーム「Kong Konnect」採用…自動運転やコネクテッドで成長加速へ

いすゞ自動車が2030年までに「商用モビリティソリューションカンパニー」への変革を目指す中期経営計画「ISUZU Transformation - Growth to 2030（IX）」を推進するため、KongのAPI管理基盤「Kong Konnect」を採用した。

いすゞ自動車は、自動運転・コネクテッド・カーボンニュートラルの3つの新事業領域で成長を加速させる計画を推進している。この変革に必要なソフトウェア開発において、増加するAPIの接続を一元管理し、セキュリティとパフォーマンスを担保しながら開発生産性を向上させるため、Kong Konnectが採用された。

今回の導入により、社内外システム間のセキュアなAPI連携基盤の構築、マイクロサービス促進による疎結合化及び再利用性の向上、APIファーストなアジャイル開発プロセスの加速を実現する。

Kong Konnectが選ばれた理由として、APIライフサイクルを統合的に管理できスモールスタートが可能な点、特定の環境に依存せずロックインの心配が少ない点、APIマネジメントにおけるビジョンや今後の展開への外部評価が高い点、技術支援サービスの利用が可能な点、Kong日本法人としてのサポート体制などが挙げられる。

今後は、全社システムのモダナイズ、既存のDevSecOpsパイプラインへのAPI開発プロセス埋め込み、AIを利用したオペレーション革新への対応、APIファーストの浸透などの取り組みを推進する予定だ。