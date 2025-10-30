ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

アイシン、サプライチェーンリスク管理クラウド「Resilire」導入

アイシンがサプライチェーンリスク管理クラウド「Resilire」導入
  • アイシンがサプライチェーンリスク管理クラウド「Resilire」導入

アイシンが、Resilireが開発・提供するサプライチェーンリスク管理クラウドサービス「Resilire（レジリア）」を導入した。

アイシンは広範囲の自動車部品製造に携わっており、購入品目も多岐にわたる。東日本大震災を契機にサプライチェーン情報のデータベース化を自前で進めてきたが、生産活動に関連するサプライヤーの拠点数は膨大で、供給リスク情報の入手に時間がかかるケースが発生していた。

近年では自然災害や火災・爆発事故だけでなく地政学的な緊張も高まっており、グローバルに跨るサプライチェーンでの供給懸念に対する「情報入手および初動の迅速化」が課題となっていた。

Resilire導入により、アイシンの持つサプライチェーン情報とResilireのリスク検知機能をかけ合わせることで、「どこでどのような供給懸念が発生したのか」「影響範囲やインパクトはどれくらいか」を事前に把握できるようになると考えている。

また、これまで広域災害時の被災情報入手は人海戦術による収集が主だったが、アンケート配信・回収機能をサプライヤーとタイムリーに活用することで、対象拠点の現状集約が迅速にできると期待している。

アイシンは1965年の設立以来、クルマとともに進化を続けてきた自動車部品のグローバルサプライヤー。2021年にはアイシン精機とアイシン・エィ・ダブリュが統合し、「株式会社アイシン」として新なスタートを切った。「"移動"に感動を、未来に笑顔を。」という経営理念のもと、モビリティの電動化やクリーンパワーを通じて、より良い環境づくりに貢献している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

アイシン

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES