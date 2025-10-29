ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

「水シミZERO」の純水洗車の利便性向上、交換用フィルタータンク発売…サンコー

サンコーは10月27日、純水器「水シミZERO」専用の交換用フィルタータンク4本セットを発売した。この製品はサンコー公式オンラインストア、直営店、取扱店、各種ECサイトで購入可能だ。

【画像】水シミZEROのフィルタータンク4本セット

「水シミZERO」は水道に取り付けるだけで純水をつくれる装置で、多くの愛車家から好評を得ている。今回発売の交換用フィルタータンクは、フィルターの寿命が来た際にタンクごと交換することで新品同様の純水精製能力を復活できる。

水道水に含まれる塩素やミネラル、カルシウムなどの不純物をイオン交換樹脂フィルターが徹底除去。純水での洗車により水シミを残さず、拭き上げ作業の手間を軽減できる。

交換用フィルターが求められていた背景には、本体の買い替えを避けたいという利用者の声があった。サンコーは愛車家が経済的かつ長期間使用できる環境を提供するため本製品の発売に踏み切った。

製品のサイズは奥行315×幅94(mm)、重量約1.1kg、タンク容量約1L（1本あたり）。セットにはフィルタータンク4本、水道用ニップル凹凸各4個、シリコンリング4個が含まれる。

簡単に装着できる仕様で、付属のTDSメーターによって水質の純度を目で確認可能だ。使用頻度や地域の水質により寿命は異なるが、月に1回の洗車なら約2年6ヶ月、2ヶ月に1回なら最大約5年使用できる。

価格は税込みで1万9800円。保証は消耗品のためフィルタータンク自体は対象外だが、初期不良は購入日から2週間以内にサポートされる。

《森脇稔》

