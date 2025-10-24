ジョルダン、沖縄・由布島の水牛車定期便のオンライン予約サービス開始

ジョルダン、由布島、琉球銀行の3社は10月22日、ジョルダンの予約在庫管理サービス「ReservNation」を通じて、由布島水牛車定期便のオンライン予約受付を開始したと発表した。

【画像全2枚】

このサービスにより、旅行者は西表島から由布島へ渡る人気観光体験「水牛車」のチケットを、オンラインで事前予約・購入できるようになる。

由布島水牛車定期便は、西表島の隣にある亜熱帯の楽園「由布島」へ水牛車で渡る体験サービス。周囲約2kmの由布島は島全体が亜熱帯植物園となっており、海風を感じながら穏やかな海を渡り、到着後は自由に島内散策を楽しめる。

料金は大人（中学生以上）2000円、小人（小学生）1000円。障がい者割引も設定されている。予約は由布島公式サイトから30日前から前日まで可能で、支払いは国際ブランドのクレジットカード、デビットカード、プリペイドカードに対応する。

3社は今回の予約オンライン化を通じて、離島観光の利便性向上と観光地でのスムーズな来島体験をサポートする。また、今後も交通・観光分野におけるデジタル化を推進し、地域観光の活性化に貢献していく方針だ。

ジョルダンの「ReservNation」は、さまざまな業種に対応するクラウド型の予約・在庫管理サービス。24時間オンラインでの予約・決済・在庫管理・顧客管理を一元化でき、リアルタイムの在庫管理と運行状況に合わせた柔軟な対応が特長となっている。