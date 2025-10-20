ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

マグネット式だから着脱も簡単！ 形状記憶素材を採用した「カーボン調ドアノブプロテクター」登場

MAXWIN ドアノブプロテクター「K-DHP01/02」
カー用品ブランドMAXWINから、強力マグネット式で着脱が簡単なドアノブプロテクター「K-DHP01/02」が新発売。購入はアマゾン・楽天・Yahoo!ショッピングの各オンラインショップから。実売価格は税込み1980円前後。

同製品は、車のドアハンドル背後のカップ部分を保護するプロテクターで、強力なマグネット式を採用している。従来の粘着シール式とは異なり、工具を使わずに簡単に取り付けや取り外しができる。

素材には耐摩耗性に優れたTPU素材を使用し、表面にはカーボン調デザインを採用して高級感のある仕上がりとなっている。ブラックとホワイトの2色展開。

特徴的なのは形状記憶素材を使用している点だ。装着前に本体やドアハンドルカップを加熱して柔らかくし、押し付けることで立体的に変形させることができる。これにより、さまざまな車種のドアハンドル形状に合わせてフィットさせることが可能となっている。

磁力で張り付くため、接着剤で塗装面を傷める心配がない。貼付面は柔らかい保護層でコーティングされており、傷が付きにくい設計となっている。

製品仕様は、材質がTPUとマグネット、色はカーボン調（ブラック/ホワイト）、厚さは約1.1mm。サイズは「K-DHP01」が100×99mm、「K-DHP02」が93×91mmの2種類を用意している。重量は約136g。

