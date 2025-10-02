ヤマハ発動機、「人間研究」をテーマに3つの体験展示へ…Maker Faire Tokyo 2025

ヤマハ発動機は10月4日（土）、5日（日）に東京ビッグサイトで開催される「Maker Faire Tokyo 2025」に初出展すると発表した。

このイベントは3Dプリンターや人工知能、教育用コンピューターなどの新しいテクノロジーの活用を中心に、ユニークなアイデアで「ものづくり」を楽しむ人々＝メイカー（Maker）たちが集う祭典。さまざまなメイカーたちによって生み出された作品が展示され、デモンストレーションなどが行われる。

同社は「ヤマハ発動機の人間研究」をテーマに3つを展示する。

「MOTOROiD」は人と機械の新しい関係性を体現したモビリティ。「e-plegona」はヤマハ発動機が追い求める感動を人工的に作り出すインスタレーション（体験可能）。「Flow体験機」はFlow（＝没入状態）を体験できる装置（体験可能）となっている。

この展示を通して、ヤマハ発動機の開発思想の「人機官能」を「Oneness（身体性としての一体感）」と「Togetherness（関係性としての一体感）」の観点から深め、紐解く「人間研究」の活動を紹介する。

人機官能とは、ヤマハ発動機独自の開発思想で、人機一体感の中に生まれる悦びや興奮、快感を技術的に定量化して官能性能として織り込むことを指す。

Maker Faire Tokyo 2025はインプレスが主催し、東京ビッグサイト西4ホールで開催される。入場料は前売り大人1400円、当日大人1800円で、18歳以下は前売り500円、当日700円。未就学児は無料となっている。