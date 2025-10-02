ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

ヤマハ発動機、「人間研究」をテーマに3つの体験展示へ…Maker Faire Tokyo 2025

ヤマハ発動機が「Maker Faire Tokyo 2025」に初出展
  • ヤマハ発動機が「Maker Faire Tokyo 2025」に初出展
  • 「MOTOROiD」
  • 「e-plegona」
  • 「Flow体験機」
  • 「Flow体験機」

ヤマハ発動機は10月4日（土）、5日（日）に東京ビッグサイトで開催される「Maker Faire Tokyo 2025」に初出展すると発表した。

【画像全5枚】

このイベントは3Dプリンターや人工知能、教育用コンピューターなどの新しいテクノロジーの活用を中心に、ユニークなアイデアで「ものづくり」を楽しむ人々＝メイカー（Maker）たちが集う祭典。さまざまなメイカーたちによって生み出された作品が展示され、デモンストレーションなどが行われる。

同社は「ヤマハ発動機の人間研究」をテーマに3つを展示する。

「MOTOROiD」は人と機械の新しい関係性を体現したモビリティ。「e-plegona」はヤマハ発動機が追い求める感動を人工的に作り出すインスタレーション（体験可能）。「Flow体験機」はFlow（＝没入状態）を体験できる装置（体験可能）となっている。

この展示を通して、ヤマハ発動機の開発思想の「人機官能」を「Oneness（身体性としての一体感）」と「Togetherness（関係性としての一体感）」の観点から深め、紐解く「人間研究」の活動を紹介する。

人機官能とは、ヤマハ発動機独自の開発思想で、人機一体感の中に生まれる悦びや興奮、快感を技術的に定量化して官能性能として織り込むことを指す。

Maker Faire Tokyo 2025はインプレスが主催し、東京ビッグサイト西4ホールで開催される。入場料は前売り大人1400円、当日大人1800円で、18歳以下は前売り500円、当日700円。未就学児は無料となっている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ヤマハ発動機

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES