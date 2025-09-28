ホーム モーターサイクル 新型車 記事

トライアンフの新型450ccモトクロス『TF 450-X』発売、「250-X」ゆずりの最新技術　価格は123万9000円

トライアンフモーターサイクルズジャパンは25日、2026年モデルの新型モトクロスマシン『TF 450-X』を発表した。

【画像】トライアンフの新型450ccモトクロス『TF 450-X』

昨年450ccクラスに初参入したスペシャルエディション『TF 450-RC』に続き、『TF 250-X』で導入された最新技術のアップデートを受けたモデルとなる。

新型TF 450-Xは、最高出力62.4PS/9500rpmの450cc 4ストローク単気筒エンジンと108.3kgの軽量な車重により、クラス最高の出力と優れたパワーウエイトレシオを両立。

エンジンには、強度と高回転域の耐久性に優れるケーニッヒ製鍛造アルミピストンを採用。最適化されたデルウエスト製チタンバルブは超軽量で、高回転化とレスポンスの向上に寄与する。さらにDLCコーティングのロッカーアームとカムにより摩擦を低減し、高負荷域での耐久性と滑らかな作動を実現した。

燃料・吸気系はデロルト製44mmスロットルボディとケーヒン製インジェクターを組み合わせ、燃料微粒化を最大化。TF 450-RCで初採用されたエアボックスとサイレンサーを継承し、吸気流量とレスポンスを高めつつ、FIM/AMAの音量規制に適合している。

クラッチ系では、高容量のエクセディ製クラッチハブがトルク容量を拡大し、より滑らかで安定したつながりを提供。スチール製のクラッチバスケットとブレンボ製油圧クラッチにより一貫した作動を実現する。標準装備のクイックシフターは2速から5速のクラッチレスアップシフトに対応している。

シャシーはトライアンフ独自のアルミ製スパインフレーム（超軽量ツインクレードル構造）を採用。剛性としなりの最適バランスにより、ハンドリングへの自信をもたらす。ハイドロフォーム製スイングアームとレースの知見から開発されたリンク機構は、軽量化とグリップ・トラクションの最大化に貢献している。

サスペンションには、KYBの48mm AOSコイルスプリングフォークと、3ウェイ調整式ピギーバックショックを装備。幅広い路面で一定した減衰、コントロールされた着地、フロントの接地感向上を提供する。

ブレーキはブレンボ製でガルファー製ディスクとの組み合わせで強力かつ安定した制動力を提供。軽量なD.I.D製ダートスター7000系アルミリムにはピレリのMX32（ミッドソフト）タイヤを装着し、優れたグリップと耐久性を確保している。

電子制御システムはローンチコントロール、トラクションコントロール、2種類のエンジンマップを搭載。ハンドルバーのスイッチ、またはオプションの「MX Tune Pro」アプリからモード切替が可能で、アクセサリーのエンジン・マネジメント・ユニットと組み合わせれば最大10種類の追加マップを解放できる。

メーカー希望小売価格は123万9000円（税込み）。

