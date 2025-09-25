ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

ブリヂストンこどもエコ絵画コンクール、テーマは「みて！わたしの だいすきな しぜん」…応募は12月1日から

第23回ブリヂストンこどもエコ絵画コンクール
  • 第23回ブリヂストンこどもエコ絵画コンクール
  • 「第22回ブリヂストンこどもエコ絵画コンクール」　ブリヂストン大賞受賞作品

ブリヂストンは、「第23回ブリヂストンこどもエコ絵画コンクール」を開催すると発表した。応募期間は2025年12月1日から2026年1月19日（当日消印有効）まで。

今回のコンクールの作品テーマは「みて！わたしの だいすきな しぜん」。日常生活の中で見つけた自然の美しさや、驚き・不思議に満ちた自然の魅力を題材にした、自由で個性あふれる作品を募集する。

応募作品の中から、公平かつ厳正な審査を行い、各受賞作品を決定する。ブリヂストン大賞の受賞者には、国内旅行券をプレゼント。旅行先での素晴らしい自然や人々の生活とのつながりを「自然を学ぶエコツアー体験記」としてまとめ、同社特設サイトで紹介する。また、参加賞として、応募者全員に、自身の応募作品をプリントしたオリジナルステッカーをプレゼントする。

ブリヂストンは、子どもたちが環境・自然をテーマに描いた作品を通じて、多くの人々に環境や自然の大切さを感じ、学びのきっかけにしてもらいたいという想いのもと、2003年からこどもエコ絵画コンクールを開催している。前回の第22回コンクールでは、全国各地から4万3836点の応募があり、第1回コンクールから延べ76万6021点の絵が寄せられている。

これまでの歴史を通して、全国の小学校や絵画教室などから信頼を寄せていただき、次の世代を担う子ども達に、自然と向き合い、自然の大切さを考え、学び合う機会を提供してきた。これは同社の「2050年 サステナブルなソリューションカンパニーとして社会価値・顧客価値を持続的に提供している会社へ」というビジョンの実現に向けた取り組みの一つ。

応募資格は日本国内在住の小学6年生以下（0歳～小学6年生まで）。入賞者総数（エコ絵画賞）は1000名で、内、上位入賞者100名へは、ブリヂストン大賞、ブリヂストンスポーツ・サイクル賞、ターナー色彩特別賞、ターナー色彩賞、ブリヂストン従業員賞の各賞を授与する。団体賞として学校上位賞10団体も設ける。

応募方法は、八つ切りサイズ（27cm×38cm・縦横自由）の画用紙に絵を描き、応募用紙に必要事項を記入して作品の裏側に貼り付け、作品が折り曲がらないよう台紙などで補強した封筒に入れ、応募期間内に指定の宛先に郵送する。

