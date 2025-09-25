【セミナー見逃し配信】※プレミアム・法人会員限定『池田直渡の着眼大局セミナー』第9回 トヨタ調達本部長が語る、サプライチェーン

視聴はこちらから

本セミナーは、自動車ジャーナリスト／自動車経済評論家の池田直渡氏がモデレートする90分のオンラインセミナーです。ゲストスピーカーを招いてゲストの講演、対談、質疑応答を行い、各社の取組みを聞き出していきます。

第9回目のゲストは、

トヨタ自動車株式会社 調達本部 本部長 熊倉和生（くまくら かずなり） 氏

「トヨタ調達本部長が語る、サプライチェーン」をテーマに講演いただきます。

＜トヨタ自動車株式会社のコメント＞

トヨタがクルマをつくりお届けするために、膨大な数の会社にお支え頂いています。トヨタのサプライチェーンはあまりに深く複雑です。そんなグローバルサプライチェーンの責任者である熊倉本部長より仕入先とトヨタの関係や理念、様々な活動をご紹介いたします。

「仕入先との本気本音のコミュニケーションや活動、サプライチェーン末端までの価格転嫁の浸透、仕入先と一丸となった真の競争力強化、個社を超えた業界全体への貢献。」

トヨタは、産業の未来のために、日本のものづくりのために、仲間たちと共に本気で取組んでおります。

本セミナーでは、熊倉が、その強い想いを語ります。

１．トヨタの調達本部、サプライチェーンとは？

２．真の原価低減とは

３．取引適正化とサプライチェーン全体への浸透に向けた取組み

４．業界全体の仲間たちと、個社を超えて何をしていくか

５．対談・質疑応答