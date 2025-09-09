ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

電動トゥクトゥク×フレグランス、鎌倉で新感覚観光体験がスタート

「鎌倉を香りと旅する、新感覚フレグランス体験 4時間プラン」のイメージ
  • 「鎌倉を香りと旅する、新感覚フレグランス体験 4時間プラン」のイメージ

フレグランスブランド「HATAGO」は、全国で電動トゥクトゥクのレンタル・シェアリングサービスを展開する「Emobi」の鎌倉店で9月6日より新プラン「鎌倉を香りと旅する、新感覚フレグランス体験 4時間プラン」を開始した。

新プランでは、電動トゥクトゥク利用者にHATAGOがパリで調香した鎌倉の香りを提供し、移動体験をバージョンアップする。香りは鎌倉の海街「KAMAKURA」「SHICHIRIGAHAMA」「INAMURAGASAKI」「YUIGAHAMA」の4種類で、それぞれの場所の情景をイメージして言語化し、パリで調香された。

料金は4時間5980円からで、U25やモーニング専用割引プランも用意されている。期間は9月6日から10月31日まで。このコラボレーションプランの利用に追加料金は発生しない。

Emobiは観光地を訪れる人が地域を自由自在に周遊できる電動トゥクトゥクのレンタル・シェアリングサービス。3人乗りの車両は普通自動車免許で運転可能で、開放的なデザインにより風景を楽しみながら爽快感を味わえる。

HATAGOは「旅の記憶」の香りで自宅が旅の宿に変わるという意味合いを込めたフレグランスブランド。ファウンダー兼クリエイティブディレクターの野口大介氏が実家のあった鎌倉・稲村ヶ崎から望む風景を世界に発信したいという想いを起点に設立された。調香はパリの調香師ジャン＝ミッシェル・デュリエ氏と、canoma の香水クリエイターとして知られる渡辺裕太氏が手がけている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

電気自動車 EV、PHEV、BEV

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES