ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

3M、カーラッピングに塗装保護機能の新フィルム発売…ドライ施工で作業時間半減

カーラッピングフィルムに塗装保護機能を付加した「３M プロテクションラップフィルム」
  • カーラッピングフィルムに塗装保護機能を付加した「３M プロテクションラップフィルム」
  • カーラッピングフィルムに塗装保護機能を付加した「３M プロテクションラップフィルム」
  • カーラッピングフィルムに塗装保護機能を付加した「３M プロテクションラップフィルム」
  • カーラッピングフィルムに塗装保護機能を付加した「３M プロテクションラップフィルム」
  • カーラッピングフィルムに塗装保護機能を付加した「３M プロテクションラップフィルム」
  • カーラッピングフィルムに塗装保護機能を付加した「３M プロテクションラップフィルム」

スリーエム ジャパンは9月5日、カーラッピングフィルムに塗装保護機能を付加した「3M プロテクションラップフィルム」を発売した。

【画像】3M プロテクションラップフィルム

同製品は、3M独自の技術が複数採用されたハイブリッドフィルム。ラッピングフィルムのパーソナライズ性とペイントプロテクションフィルムの耐久性を組み合わせており、3M コントロールタック コンプライ 粘着剤の技術により、ペイントプロテクションフィルムでは珍しいドライ施工が可能となった。

これにより、一般的なウェット加工に比べて施工時間を約半分に短縮できる。飛び石、生活傷、汚れへの耐久性のある着色ウレタンフィルムは全26色を用意し、光沢や艶消しタイプ、フリップなど幅広くラインナップしている。

車へのこだわりやファッション性を重視するプレミアムなカーオーナーでも満足できる製品という。また、ドライ施工が可能になったことで、今までペイントプロテクションフィルムを取り扱ってこなかった施工会社でも取り扱えるようになり、市場は拡大することが予測される。

製品仕様は厚さ0.19-0.23mm（粘着剤含む）で、常温で高い柔軟性と追従性を持つ。施工時は常温で伸ばしながら凹凸部や曲面へ追従させるコールドストレッチが基本だが、端部や強い凹凸部には最小限のヒートガンによる熱処理が必要となる。

耐候性は約5年で、カラーバリエーションは全26色（グロス18色、マット5色、フリップ3色）を展開している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

3M

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES