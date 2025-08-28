防錆剤や純水器、コーティング剤、PPFなどディテイリング関連が集結！…オートアフターマーケット東北2025　 9月20-21日に仙台

9月20日（土）・21日（日）の二日間、仙台市の夢メッセみやぎで開催される『オートアフターマーケット東北2025（AA東北2025）』では、東北・仙台を中心とした幅広い自動車アフターマーケット事業者を対象とした最新商材の展示に加え、無料で聴講できるセミナーも実施される。

東北エリアの自動車アフターマーケット事業者が訪れる展示会

同展示会は、東北エリアに根ざした自動車関連サービス事業者の情報交流を促進し、自動車アフターマーケットの健全な発展に寄与することを目的に企画。昨年開催された「オートアフターマーケット東北2024」には2日間で1528名が来場。仙台を中心とした近隣各地から多くの業界関係者が訪れ、前年度を超える賑わいとなった。

昨年開催「オートアフターマーケット東北2024」も大盛況

東北で初開催『ジュニアメカニック2025 in 東北』

今年は東北で初となる小中学生を対象とした自動車整備体験イベント『ジュニアメカニック2025 in 東北』が同時開催される。深刻化する自動車整備士不足の解決策として、未来の整備士を育成するきっかけづくりの場となる。

東北で初開催の『ジュニアメカニック2025 in 東北』では、楽しく自動車整備を体感できるコンテンツが満載

注目の「カーディテイリング関連」にフォーカス

AA東北2025には98社・281小間が出展予定（2025年8月17日現在）。ロービーム検査義務化で需要が高まるヘッドライト磨き関連製品のほか、大型・商用車向けリビルトパーツや、旧車向けのレストアパーツなどの商材がアピールされる予定だが、特に注目したいのはカーディテイリング関連だ。融雪剤が大量に散布される東北エリアでは必須となる防錆剤をはじめ、人気を集める洗車用純水器のほか、コーティング剤、プロテクションフィルム（PPF）など、気になる商材が多く出展される。

以下ではカーディテイリング関連商材を訴求予定の出展者と主な商材をピックアップする。ぜひ来場し、各種商材の現物をチェックしてみてはいかがだろうか。

▼「カーディテイリング関連」出展者・主な内容▼

※五十音順、2025年8月17日時点 開催時に一部内容が変更される場合もある

・アスカテック株式会社

抗菌・消臭スプレー

・株式会社イチネンケミカルズ

防錆剤、未塗装樹脂艶出し剤

・ウルトジャパン株式会社

コーティング剤、防錆剤

・桂通商株式会社

多目的クリーナー

・株式会社カービューティープロ

洗車用純水器、カーケミカル

・有限会社カーメイクアートプロ

コーティング剤、ポリッシング、プロテクションフィルム

・株式会社KIRARI

コーティング関連用品

・株式会社クルーズ

中古車仕上げ内製化支援、ケミカル各種

・車工房株式会社

ケミカル商品

・古河薬品工業株式会社

オートケミカル全般

・スカイ・リノベーション株式会社

ガラス研磨剤、研磨用バフ、門型洗浄機洗浄ケミカル、ボディ洗浄ケミカル

・大和産業株式会社

防錆剤

・ダイワプロテック

コーティング剤

・DTLS（ディテイルス）

カーディテイリング用資機材、ブランド化提案

・株式会社デザインラボ

カーラッピングフィルム、プロテクションフィルム用施工道具

・ナノゾーンコートサービス株式会社

光触媒コーティングサービス、社内空間ケア製品

・日本自動車用フィルム施工協会（JCAA）

カーフィルム関連情報提供

・株式会社ネットワーク

コーティング剤

・株式会社Revive and design

ガラスの水垢除去、ワイパー傷の傷消し、研磨技術トレーニング

・株式会社ワイエムジーワン

カーラッピングフィルム、プロテクションフィルム施工販売

なお『オートアフターマーケット東北2025』と『ジュニアメカニック2025 in 東北』の入場料は無料だが公式サイトで来場登録が必要となる。