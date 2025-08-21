狭い道！ 制限1.7mは道幅が狭いからではなかった？…東京都道428号

道路に進入する車両の最大幅を制限する規制標識は、もちろん道幅が狭いから設置されるのだが、意外なことに設置例は少ない。この最大幅規制標識が林立しているのが、東京都道428号高円寺砧浄水場線、通称は荒玉水道道路だ。しかも設置理由が道幅ではない？

都道428号は、東京都世田谷区喜多見2丁目にある砧浄水場から、多摩川の水を杉並、中野、板橋、豊島区などに給水するため、1928年に設置された送水管の用地を、のちに道路としたものだ。荒玉水道というのは事業開始当時の事業者の名前で、現在は東京都水道局が運営している。建設当時は畑ばかりで用地取得が簡単だったのか、ほぼ一直線の線形だ。

都道428号の地下には水道管があるのだ。そのため、地上を走る車両の最大幅を制限することにより、重量のある車両の走行を制限しているわけだ。都道428号は多くの区間で車幅制限と同時に、重量制限4.0t、最高速度30km/hの規制がかけられている。最大幅規制は世田谷区喜多見付近で1.7m、成城、砧、千歳台付近で1.8m、杉並区栄福付近で2.0mとなっている。

路面にはポールが立つ場所もあるが、制限幅ギリギリではない。じっさいに最大幅1.7m以上の3ナンバー車が往来している。このことからも、最大幅制限は車両の幅ではなく、車両の大きさ＝重さを制限することが主眼だと思われる。沿線には東京都水道局の「総重量4tを超える大型車輌の通行は出来ません」の掲示板も立つ。

