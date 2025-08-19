ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

狭い道！ 制限1.5mの都道11号、実は歴史のある道…東京都狛江市～世田谷区

狭い道！ 制限1.5mの狛江市道535号線。左が世田谷通り
  • 狭い道！ 制限1.5mの狛江市道535号線。左が世田谷通り
  • 狭い道！ 制限1.5mの都道11号
  • 見えない……
  • 狭い道！ 制限1.5mの都道11号
  • 狭い道！ 制限1.5mの都道11号
  • 狭い道！ 制限1.5mの都道11号、画面奥～左手前
  • 狭い道！ 制限1.5mの都道11号、画面手前～右折
  • 狭い道！ 制限1.5mの都道11号。右が知行院

東京都が管理する道路、都道。都道11号という若いナンバーなので幹線道路を想像するが、世田谷区内で車幅制限1.5mという規制標識が立てられている。実は古い道で、早くに沿線の市街地化が進み、拡幅できないまま別の経由地で新道が開通した、という状況のようだ。

最大幅を規制する標識は狭い道幅を警告するものではなく、通行できる車両の幅を規制するものだ。詳細は省くが、全幅3.5mの道路が一方通行の場合には車道の幅は2.5mとなり、車両法で定められた車両の最大幅となるので、標識は不要だ。これが対面通行になると通行できる車両の最大幅は1.5mとなり、標識が必要だ。幅3.5mの道で対面通行になる例は少ないので、標識も数が少ない。

東京の世田谷区は狭い路地が多いとの評判だ。2021年に行なわれた「世田谷区土地利用現況調査」では、幅員4ｍ未満の道路延長の割合が総延長の31.9％となっている。世田谷区の名誉のために断っておくと、統合された資料が見つからないので断片的な比較になるものの、近隣の自治体と比べてそんなに悪い数字ではない。例えば、調査時期は不明だが、隣の杉並区の区道で幅員4m未満は総延長の30％という資料がある。

同じく隣の狛江市にも狭い道は多く、そのひとつが最大幅1.5m規制の狛江市道535号線だ。変形五叉路になっている二の橋交差点から、幹線の都道3号・世田谷通りと別れて西南西方向、岩戸南3丁目内部に分岐するのが狛江市道535号線だ。分岐して20mほどの地点に規制標識が立つ。この時点でエスケープルートはないので、交差点に立ててほしい。

狭い道！ 制限1.5mの都道11号狭い道！ 制限1.5mの都道11号

区道はまもなく都道11号になって世田谷区に入り、喜多見5丁目にある知行院の山門前まで、約1.2kmにわたって幅3.6～4.0mの狭隘区間が続く。最大幅1.5mの規制標識は数カ所に立てられ、支柱に東京都のシンボルマークが掲示されているので都道だとわかる。

南側を喜多見4丁目、北側を喜多見7丁目に挟まれたこの付近は、今では交通量の少ない生活道路だが、かつては多摩川左岸を往来する道筋だった。特に明治期までは、青梅地区の材木を筏に組んで多摩川を流した筏乗りが、帰りは陸路をたどったその道筋だったことから、筏道とも呼ばれる。重要な道だったので都道にも選定されたのだろう。

世田谷区内の都道11号はおおむね筏道をトレースし、喜多見5丁目から東側は多摩堤通りとして整備されている。いっぽう西側の喜多見5丁目から狛江市南東部にかけてのエリアで3本に分岐し、しかも狛江市北東部の都道11号・狛江通りとはつながっていない。都道11号のうち、北側の成城通りに接続する区間は1950年ごろまでに、南側の水道道路は1960年代に、それぞれ整備された。残りの1本が昔からの筏道で、レア標識の最大幅規制が林立する。

車幅制限1.5mという規制では、現状、通れる車はない。例えば、軽自動車のホンダ『N-BOX』でもサイドミラーを倒した全幅が1655mm、立てると1825mmになる。実際には、最も狭いところでも幅3.5mはある道なので、すれ違いに気をつければ、3ナンバー車でも通れないことはない。



狭い道！ 制限1.7mでコンクリートブロック付き、道幅は5mあるけど？…東京都板橋区
https://response.jp/article/2025/08/17/399672.html

《高木啓》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV
主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES