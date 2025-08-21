ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

移動型サウナバス「サバス」3号車完成、テーマは「静岡茶」…9月1日運行開始

移動型サウナバス「サバス」3号車
  • 移動型サウナバス「サバス」3号車
  • 移動型サウナバス「サバス」3号車
  • 移動型サウナバス「サバス」3号車
  • 移動型サウナバス「サバス」3号車
  • 移動型サウナバス「サバス」3号車
  • 移動型サウナバス「サバス」3号車

移動型サウナバス事業を展開するリバースが、日本最大のサウナ検索サイト「サウナイキタイ」と連携し、移動型サウナバス「サバス」3号車を製作した。

サバス3号車は、静岡県中部地域で乗合バス事業を営む「静鉄バス」が運行していた路線バス車両を改造して製作された。これまでのバスをモチーフにした1、2号車とは異なり、静岡県を代表する名産「お茶」をテーマに製作した。

移動型サウナバス「サバス」3号車移動型サウナバス「サバス」3号車

サウナ室は茶畑をイメージした段々となった座席配置を採用し、適度な勾配をつけることで座ったり横になったりと多様な体勢で楽しめる。スノコ部分には静岡県産の木材を使用し、地域資源を活用した設計としている。また、横になってくつろぐことができるので、富士山をはじめとする静岡ならではの風景を眺めながら「ととのう」体験が可能だ。

運営開始日は9月1日を予定しており、運営会社は静岡鉄道が担当する。

移動型サウナバス「サバス」3号車移動型サウナバス「サバス」3号車

これまでサバスはリバースとサウナイキタイが共同で運営してきたが、サバス3号の開発を契機に「地域パートナー」展開を始める。静岡鉄道は2024年2月に設立された静岡サウナ協議会に参画しており、これを機に静岡県における新しいサウナ文化の創出とサウナを通じた地域活性化を目的に、自社グループで保有するバスを活用してサバス事業の展開を目指す。

リバースでは今後、地域に根ざした鉄道やバス会社を中心に地域パートナーとして連携し、地域に密接した「ご当地サバス」の展開をしていきたいと考えている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

バス

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES